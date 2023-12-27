Adalet Bakanı: Sosyal medyada terör propagandası yapan 125 kişi gözaltına alındı

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyada terör propagandası yapanlarla ilgili soruşturmalarda 125 kişinin gözaltına alındığını, 3 şüphelinin de tutuklandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyada terör propagandası yapan, şehit ailelerine yönelik suç teşkil eden ifadeler kullanan, suç ve suçluyu öven paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmalara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gerekli adli soruşturmalara Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından devam edilmektedir. 29 ilimizde, 202 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmış, 3 kişi tutuklanmış, 125 kişi gözaltına alınmış, 6 kişi adli kontrolle, 29 kişi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmış, 39 şüpheli hakkında yakalama işlemleri devam etmektedir" dedi.

Bakan Tunç, şehit ailelerini ve milleti rahatsız edenlere, sosyal medya aracılığı ile suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlara, milletin huzurunu bozmayı amaçlayanlara müsaade edilmeyeceğini vurguladı.