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Adalet Bakanı: Terör propagandası yapan 202 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Adalet Bakanı: Terör propagandası yapan 202 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyada terör propagandası yapan, şehit ailelerine yönelik suç teşkil eden ifadeler kullanan, suç ve suçluyu öven 202 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını, gözaltına alınan 125 kişiden 3'ünün tutuklandığını bildirdi. Bakan Tunç, sosyal medya aracılığıyla suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlara kesinlikle müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

Adalet Bakanı: Terör propagandası yapan 202 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı
27.12.2023 - 11:04,
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyada terör propagandası yapan, şehit ailelerine yönelik suç teşkil eden ifadeler kullanan, suç ve suçluyu öven 202 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını, gözaltına alınan 125 kişiden 3'ünün tutuklandığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabındaki açıklamada, sosyal medyada terör propagandası yapan, şehit ailelerine yönelik suç teşkil eden ifadeler kullanan, suç ve suçluyu övenler hakkındaki gerekli adli soruşturmalara cumhuriyet başsavcılıkları tarafından devam edildiğini belirtti.

Bu kapsamda 29 ilde çalışma yapıldığını belirten Tunç, "Sosyal medyada terör propagandası yapan, şehit ailelerine yönelik suç teşkil eden ifadeler kullanan, suç ve suçluyu öven 202 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı, gözaltına alınan 125 kişiden 3'ü tutuklandı." ifadesini kullandı.

Bakan Tunç, 6 kişinin adli kontrolle mahkemeden, 29 kişinin ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı, 39 şüpheli hakkında ise yakalama işlemlerinin sürdüğü bilgisini verdi.

Tunç, "Şehit ailelerimizi ve milletimizi rahatsız edenlere, sosyal medya aracılığı ile suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlara, ülkemiz ve milletimizin huzurunu bozmayı amaçlayanlara kesinlikle müsaade edilmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

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SON DAKİKA: Adalet Bakanı: Terör propagandası yapan 202 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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