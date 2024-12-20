Adalet Bakanı Tunç, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski'yi kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adalet Bakanı Tunç, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski'yi kabul etti

Adalet Bakanı Tunç, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski\'yi kabul etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski'yi kabul etti.

20.12.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski'yi kabul etti.

Bakanlıkta gerçekleştirilen kabulde, konuşmasına Ossowski'ye yeni görevinde başarılar dileyerek başlayan Tunç, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin önem verdikleri bir konu olduğunu söyledi.

AB ile geçmişte yargı alanında önemli projeler yaptıklarını anlatan Tunç, "Bu projelerin devamıyla ilgili yine birtakım çalışmalarımız var. Yeni dönemde bunları daha da artırarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni dönemde inşallah sizlerle beraber ilişkileri daha ileriye taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Ziyaretiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni görevinizde başarılar diliyorum." diye konuştu.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski de konuşmasına Türkçe "Sayın Bakan teşekkür ederim. Şimdi mutluyum." diyerek başladı.

Konuşmasına İngilizce devam eden Ossowski, Türkiye'de karşılaştığı misafirperverliğin muazzam olduğunu, görevine çok iyi bir başlangıç yaptığını dile getirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye ziyaretine değinen Ossowski, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi ve olumlu görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmeler sırasında bir aday ülke olarak Türkiye ile yeniden çalışmaların yapılması, hızlandırılması anlamında görüşler karşılıklı olarak ifade edildi. Bu önümüzdeki süreç içerisinde umut ediyoruz ki daha önce yaşanılan birtakım engeller, aksilikler artık giderilsin, bunların üstesinden gelinsin."

Ossowski, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin yüksek potansiyel taşıdığını ancak her iki tarafın da yapması gereken görev ve ödevler olduğunu kaydetti.

Görüşme, basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Yılmaz Tunç, Yılmaz Tunç, Diplomasi, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Tunç, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski'yi kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
18:53 Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler
18:48 İsrail, Suriye’de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı İsrail, Suriye'de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı
18:05 ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf’u öldürdü ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf'u öldürdü
17:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal’i arar hale geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi
07:42 ’Arka Sıradakiler’in ’İbo’su Fırat Çöloğlu’nun son hali 'Arka Sıradakiler'in 'İbo'su Fırat Çöloğlu'nun son hali
07:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 gün içinde Şam’ı ziyaret etmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
01:46 Şam’la ilk teması kuran AB’den yeni karar Şam'la ilk teması kuran AB'den yeni karar
01:28 Husiler, İsrail’e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız Husiler, İsrail'e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız
00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
00:35 Bakan Güler Suriyelilerin ülkelerine dönüşünün henüz istenilen seviyede olmadığını söyledi Bakan Güler Suriyelilerin ülkelerine dönüşünün henüz istenilen seviyede olmadığını söyledi
00:16 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, partisinin oy oranını açıkladı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, partisinin oy oranını açıkladı
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 19:52:59. #1.11#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Tunç, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski'yi kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.