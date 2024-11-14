ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ile görüştü.
Bakan Tunç, görüşmeye dair sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ülkelerimiz arasındaki adli ve hukuki iş birliği konuları üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Adalet alanındaki iş birliğimizin, stratejik ilişkilerimizin daha da pekişmesine katkı sağlayacağına değindik. Bir insanlık suçu olan terörle amasız, fakatsız mücadele edilmesi gerektiğini, PKK ve FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemizde yakın iş birliğinin önemini vurguladık. Sayın Büyükelçiye nazik ziyareti için teşekkür ediyorum" dedi.
Son Dakika › Güncel › Adalet Bakanı Tunç, Alman Büyükelçi ile Görüşme Gerçekleştirdi - Son Dakika
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