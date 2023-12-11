Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MKE Ankaragücü- Rizespor müsabakasının bitiminde hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıya ilişkin gerekli adli soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.
Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın bitmesinin ardından maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırı gerçekleşti. Maç sonu yaşanan olayların ardından Adalet Bakanı Tunç, "Maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırının gerçekleştiği olaylarda sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Son Dakika › Güncel › Adalet Bakanı Tunç: 'MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıda sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adli... - Son Dakika