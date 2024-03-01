Adalet Bakanı: Türkiye'nin seçimleri örnek seçimlerdir - Son Dakika
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Adalet Bakanı: Türkiye'nin seçimleri örnek seçimlerdir

Adalet Bakanı: Türkiye\'nin seçimleri örnek seçimlerdir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kastamonu Valiliği'nde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin seçimlerinin dünyaya örnek olduğunu belirterek, seçim güvenliği konusunda hiçbir endişe olmadığını söyledi. Tunç, ayrıca suçla mücadele ve yargı paketiyle ilgili önemli adımlar atıldığını ve düzenlemeler yapıldığını ifade etti.

01.03.2024 15:51  Güncelleme: 15:52
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, seçim güvenliğiyle ilgili, "Dünyada bu kadar şeffaf bir seçim yapan belki ikinci bir ülke yoktur. Onun için Türkiye'nin seçimleri örnek seçimlerdir." dedi.

Kastamonu Valiliği'nde açıklamada bulunan Tunç, suçla mücadelenin önemine değindi.

8. Yargı Paketi'nde önemli adımlar atıldığını vurgulayan Tunç, "Suçla etkin mücadele bakımından, para cezasına çevrilen suçlar bakımından, para cezasından hapis cezasına dönüşen suçlarla ilgili caydırıcılığı arttıracak yeni güncelleme yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

Bakan Tunç, şunları söyledi:

"Adli para cezalarında da bir artırım söz konusu. Usule ilişkin birçok düzenleme var. Kanun yolları, istinaf, itiraz, temyiz yollarında süreler çok karışık. 7-8 günlük, 15 günlük süreler var. Bunda da vatandaşlarımız, avukatlarımız için bir hak kaybına neden olabiliyor. Dolayısıyla burada düzenleme yapıyoruz. Tüm itirazlar, istinaf, temyize başvuruda süre tebliğden itibaren 2 hafta şeklinde düzenleme yapıyoruz. Bazı davalarda tefhim yüze karşı okumayla başlıyordu, onu da kaldırıyoruz. Artık bütün kanun yollarında süreler tebliğden sonra 2 haftadır."

Suç örgütlerine ilişkin önemli düzenlemeler olduğunu belirten Tunç, şöyle devam etti:

"Basit yargılama usulüne ilişkin Anayasa Mahkemesinin iptalleri söz konusuydu. Orada da itiraz yollarında, özellikle hak arama yolunu genişleten, hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına ilişkin itirazların İstinaf Mahkemesine yapılması ile ilgili ve diğer usul konularında da önemli düzenlemeler var. Suç örgütleri ve terör örgütleri ile teröre finansman sağlanmasının önlenmesine yönelik önemli bir düzenleme var. O da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum tayin edilmesi. Terör örgütleri açısından bu mümkün, ancak süresini uzatıyoruz. Suç örgütleri bakımından da TMSF'nin, terör örgütlerine, suç örgütlerine, çetelere, finansman sağlayan şirketler bakımından ya da mal varlığı bakımından kayyum tayin edilmesi ile ilgili önemli bir düzenlememiz var. Milletvekillerimiz seçim öncesi yorucu bir çalışma ile yargı paketi ile karşı karşıya kaldılar. Onlara da kolaylık diliyorum. İnşallah bu gece yargı paketimiz sonuçlanır, TBMM'deki çalışmalar neticesinde Cumhurbaşkanı'mızın onayı ve Resmi Gazete'de yayımlanması ile yürürlüğe girecektir."

"Türkiye'de seçimler dünyaya örnek şekilde gerçekleşir"

Yerel seçimlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tunç, Türkiye'nin şeffaf bir seçim sistemine sahip olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de seçim güvenliğine ilişkin hiçbir endişe yok. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye'de seçimler dünyaya örnek şekilde gerçekleşir. Gerek sandık kurulları üyeliklerinde, ilçe seçim kurulları, il seçim kurulları ve ardından Yüksek Seçim Kurulu hem partilerin gözetimi ve denetimindedir hem de yargının gözetimi ve denetimindedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Tarafsız ve bağımsız yargı gözetiminde gerçekleşir seçimler. Kimin nerede oy kullanacağı internette yayınlanır. Herkes sandığında oy kullanacakları görür. Seçim sonrasında bütün tutanaklar ysk.gov.tr'de yayınlanır. Dünyada bu kadar şeffaf bir seçim yapan belki ikinci bir ülke yoktur. Onun için Türkiye'nin seçimleri örnek seçimlerdir. Dolasıyla seçim güvenliği bakımından gerek güvenlik güçlerimizin aldığı tedbirler, yargımızın da, Yüksek Seçim Kurulumuzun da aldığı tedbirler vardır. Aylar öncesinde bu tedbirler alınmıştır. Hiçbir sorun olmadan bu sürecin gerçekleşeceğine inanıyoruz. Tabii adaylıklara yönelik itirazlar söz konusu. Bu itirazlar ilgili İlçe Seçim Kurullarının vermiş olduğu kararlar, İl Seçim Kurulları tarafından denetlenir. Orada da bir hata varsa, Yüksek Seçim Kurullarına gider. Yüksek Seçim Kurulunun da vereceği karar da kesin olur ve bu şekilde hak kayıplarına neden olmadan süreç devam eder."

(Bitti)

Kaynak: AA

Kastamonu Valiliği, Yılmaz Tunç, Türkiye, Güvenlik, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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