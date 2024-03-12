Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ABD ile T.C. soruşturması hakkında açıklama yaptı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü kazanın ardından annesi yazar Eylem Tok ile birlikte önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçan T.C. soruşturmasına ilişkin, "ABD ile yazışmalarımızı gerçekleştirdik. İstenilen belgeleri tamamladık" dedi. Tunç, olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı bilgisini de verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, seçim çalışmaları için gittiği Beypazarı'nda, arabasıyla çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan ve annesi yazar Eylem Tok ile birlikte ABD'ye kaçan T.C. soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç, konuya ilişkin şunları söyledi:

"ABD ile yazışmalarımızı gerçekleştirdik. İstenilen belgeleri tamamladık. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyası kapsamında iki gözaltı gerçekleşti. Kaza sonrası olay yerine gelen ve sonrasında anne-oğlu havalimanına bırakan kişi gözaltına alındı. Oradaki mağdurlardan birinin telefonunu Emniyet'e teslim eden kişiyle ilgili olarak da yine gözaltı kararı verildi. Onlar şu anda gözaltında. Adli süreç devam ediyor."

Bakan Tunç'a CHP hakkında başlatılan para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma da soruldu. Tunç, görüntülerdeki kişilerin ifadelerinin almaya başlandığını söyledi. Siyasi Partiler Kanunu'na göre, bağış yapmanın da kuralları olduğunu söyleyen Bakan Tunç, "Bu konuda leyhte ve aleyhte çok beyan var. İstanbul İl Başkanlığı binasının alınmasıyla ilgili bir para olduğu söyleniyor… Tüm bunlar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın inceleyeceği hususlar. Bir kara para varsa tüm bunlar ortaya çıkacak" dedi.