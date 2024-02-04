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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Anayasa Mahkemesi kararları yargılamanın yenilenmesi sebebi sayılmalı - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Anayasa Mahkemesi kararları yargılamanın yenilenmesi sebebi sayılmalı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Anayasa Mahkemesi kararları yargılamanın yenilenmesi sebebi sayılmalı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararlarının yargılamanın yenilenmesi sebebi sayılması gerektiğini belirterek, bu tür tartışmaların devam etmemesi için kanun düzenlemelerine ihtiyaç olduğunu söyledi. Tunç ayrıca, Kahramanmaraş depremiyle ilgili bilgileri paylaşarak, yıkılan adliyelerin ihale süreçlerinin başlatıldığını ve soruşturmaların devam ettiğini aktardı. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı ve Anayasa Mahkemesi yapısının gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

04.02.2024 14:31
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararlarının yargılamanın yenilenmesi sebebi sayılması gerektiğini belirterek, "Yoksa bu tartışmalar ileride de ortaya çıkar. İleride de ortaya çıkmaması anlamında özellikle adliye mahkemeleriyle, Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasında bu tür tartışmaların devam etmemesi için bu tür kanun düzenlemelerine ihtiyaç var." dedi.

Bakan Tunç, Kanal 7 canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 1 yıl geçtiğini hatırlatan Tunç, bölgede ilk etapta 1000 hakim ve savcı, 984 bilirkişi, 8 bin 951 adliye personeli ve 538 adli tıp uzmanının görevlendirildiğini bildirdi.

Tunç, yıkılan 15 adliye için hızlı şekilde ihale süreçlerini başlattıklarını aktardı.

Deprem bölgesinde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda 2 bin 825 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını, bunlardan 267'si hakkındaki tutuklama, 984'ü için ise adli kontrol kararının devam ettiğini anlatan Tunç, "Bunların içerisinde müteahhitler, yapı sorumluları, yapı sahipleri, binada sonradan değişiklik yapanlar var." bilgisini paylaştı.

Şu ana kadar 812 dosyada bilirkişi raporunun geldiğini, 1783 dosyanın da bilirkişide olduğunu kaydeden Tunç, 1007 dosyanın ise bilirkişiye gönderilmesinin beklendiğini söyledi.

"Anayasa Mahkememizin yapısıyla ilgili uyumlu yapılanmanın olması lazım"

Türkiye İşçi Partisinden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine de değinen Tunç, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olup olmaması yönünde bir tartışma söz konusu olduğuna işaret etti.

Anayasa'nın 153. maddesindeki Anayasa Mahkemesinin bağlayıcılığını düzenleyen maddenin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Tunç, "Bunlar Anayasa değişikliği gerektiren hususlar. Aslında Anayasa'da, Anayasa Mahkememizin yapısıyla ilgili bireysel başvuru mekanizmasıyla uyumlu bir yapılanmanın da olması lazım. Bu da Anayasa değişikliği gerektirir." diye konuştu.

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ile Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun arasında çelişki olduğunu, bunun düzeltilmesi gerektiğini dile getiren Tunç, şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesinin ihlal kararlarının da CMK anlamında yargılamanın yenilenmesi sebebi sayılması lazım. Yoksa bu tartışmalar ileride de ortaya çıkar. İleride de ortaya çıkmaması anlamında özellikle adliye mahkemeleriyle, Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasında bu tür tartışmaların devam etmemesi için bu tür kanun düzenlemelerine ihtiyaç var."

Bakan Tunç, 8. Yargı Paketi'nde önemli düzenlemeler olduğunu, bunların yasalaşma sürecini Mecliste takip ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Anayasa Mahkemesi kararları yargılamanın yenilenmesi sebebi sayılmalı - Son Dakika


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