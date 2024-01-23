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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, eşi Hatice Fırıncıoğlu'nun cenazesine katıldı - Son Dakika
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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, eşi Hatice Fırıncıoğlu'nun cenazesine katıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun yüksek tansiyon sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eşi Hatice Fırıncıoğlu'nun cenazesine katıldı. Cenaze namazına birçok yetkili ve vatandaş da katıldı.

23.01.2024 - 14:56,
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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun, yüksek tansiyon sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eşi Hatice Fırıncıoğlu'nun (63) cenazesine katıldı.

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun eşi Hatice Fırıncıoğlu 10 gün önce yüksek tansiyon sebebiyle rahatsızlandı. Hatice Fırıncıoğlu, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Hatice Fırıncıoğlu'nun cenazesi Bartın'a getirildi. Bartın'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Fırıncıoğlu'nun evine gidip taziyelerini iletti. Aladağ Mahallesi'ndeki evin önünde Kuran okunmasının ardından Şadırvan Camisi'ne getirilen Fırıncoğlu için burada öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Zonguldak Milletvekili Ahmet Çokakoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Zeki Çakan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Hatice Fırıncıoğlu'nun cenazesi, Halatçıyaması Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, eşi Hatice Fırıncıoğlu\'nun cenazesine katıldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, eşi Hatice Fırıncıoğlu'nun cenazesine katıldı - Son Dakika
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