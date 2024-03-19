Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD makamları tarafından yargılanabilir - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD makamları tarafından yargılanabilir

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, trafik kazasıyla 1 kişinin ölümüne neden olan Eylem Tok'un oğlu T.C'nin, onu yurt dışına kaçıran Tok'la birlikte ABD makamları tarafından da yargılanabileceğini söyledi.

19.03.2024 12:04  Güncelleme: 12:34
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Eyüpsultan'daki ölümlü kaza sonrası ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu T.C. ile ilgili açıklama yaptı. Tunç, Tok ve oğlunun ABD'de yargılanabileceğine işaret ederek davayla ilgili sürecin ayrıntılarını paylaştı.

Yaralanan, vefat edenlerin yakınlarının tazminat davası açmaları durumunda tedbir konulabileceğini vurgulayan Tunç, "Cezai açıdan soruşturma kapsamında tutuklama kararı yargılama makamlarınca verildi. Eylem Tok'un asistanı o gece kaçmalarına yardımcı olan kişi. Bir de yaralananlardan birinin telefonunu oradan almış, o da delilleri yok etme anlamında bir hareket. Onun hakkında da yargılama makamlarınca adli kontrol kararı verildi. Baba hakkında da adli kontrol kararı verildi." dedi.

"DOSYADA BİR EKSİKLİK YOK"

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biz diyoruz ki, geçici tutuklama kararımız var, tutuklayın ve bize teslim edin. Biz yargılama yapacağız diyoruz. Şimdi oradan cevap bekliyoruz. Dosyada bir eksiklik yok şu anda iadeyle alakalı. Bizim ülkemizin kanununda da vatandaş iade edilmez diye bir kural var ama bu kesin bir kural değil. Burada annenin suçu bakımından işte alt soy, üst soy suçluyu kayırma suçundan cezasızlık durumu var deniyor. Sadece suçluyu kayırma olarak da görmemek lazım. Delillerin yok edilmesi, yaralıları öylece bırakıp gitmek gibi birçok suç olabilir.

"ABD MAKAMLARI YARGILAYABİLİR"

Biz soruşturmayı açarız. Ama yargılama yapabilmemiz için ifadesinin alınması lazım. Kaçak şahıs statüsüne giriyor. Kaçak şahısla ilgili olarak en son Anayasa Mahkemesi, ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verdiğinizde bile kaçak şahsın ifadesini almanız gerekir diyor. En son yaptığımız düzenleme de bununla ilgiliydi, 8. Yargı Paketi'nde. Dolayısıyla biz ifadesini almadan cezalandırma yoluna gidemiyoruz.

(ABD makamları) Yargılayabilir. Yani der ki 'Sen yabancı ülkede bir yabancıya karşı suç işledin, benim vatandaşımsın, dolayısıyla seni benim kanunuma göre yargılayacağım' diyebilir."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD makamları tarafından yargılanabilir

Yılmaz Tunç, Eylem Tok, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD makamları tarafından yargılanabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Altan Gündoğan: Adalet mülkün temelidir adalet bakanlığı maalesef 2016 yılından 2024 yılına kadar sonuclanmamis Yargıtay davaları var sayın Adalet bakanı 4 1 Yanıtla
  • Ugur Kula: Tam tersi bir durumda biz coktan geri iade etmistik ornekleri cok…. Hic kimse bana tam bagimsizlik ve guclu turkiyeden soz etmesin! 3 1 Yanıtla
  • Fahri kılınç : Biz olsak ilk uçağa bindirir gönderirdik 0 0 Yanıtla
  • sait turk: valla hiç sanmıyorum, suç Amerikada olmadığı için onları ilgilendirmez, ve bence kadın gayet iyi biliyor ne yaptığını.Baksanıza! sanki her an birşey olursa kacacak kadar profesyonel getirtebiliyorsanız anca yoksa bu olay unutulur gider olan o Aileye oldu bu arada, kendi oğlununda hayatının içine etti diyecem ama gayet mutlular 0 0 Yanıtla
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