Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun konuşmasını kınayan tezkerenin kabul edilmesini değerlendirdi

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresindeki konuşmasını kınayan Meclis Başkanlığı tezkeresinin kabul edilmesinin tüm dünyaya verilen bir demokrasi dersi olduğunu belirtti.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM Genel Kurulunda, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşma yapmasına ilişkin tezkerenin kabul edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

"TBMM'de, işgalci İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresindeki konuşmasını kınayan Meclis Başkanlığı tezkeresinin kabul edilmesi tüm dünyaya verilen bir demokrasi dersidir." değerlendirmesini yapan Tunç, şunları kaydetti:

" Gazze'de 40 bin masum sivili katleden bir katile şov eşliğinde konuşma yaptırılması, ABD Kongresinin demokrasiden, insan haklarından, barıştan yana olmadığının göstergesidir. Sivillerin üzerine ölüm yağdıranların kongre üyeleri tarafından ayakta alkışlanması, insanlığın geleceği, insan hakları ve adalet adına endişe vericidir. Zalimleri, zalimlere destek çıkanları ve yaşanan bu utanç tablosunu, insanlık vicdanı ve tarih asla affetmeyecektir. İnsanlık ve savaş suçu işleyen elleri kanlı İsrailli yetkililer, yaptıkları soykırımın cezasını çekmekten kaçamayacaktır."