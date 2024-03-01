Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: \'İstikrarın Yakalandığı Bir Süreci Hep Beraber Yaşayacağız\'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yerel seçimlerden sonra seçimsiz geçecek 4 yıl önümüzde ve istikrarın yakalandığı yine halkımızın alım gücünün tekrar yine eski seviyesini de aşarak yolumuza devam ettiğimiz bir süreci inşallah hep beraber yaşayacağız." dedi.
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden Tunç, burada yaptığı konuşmada, 90'lı yılların sorunlu geçtiğini belirterek, 2000'li yılların başından itibaren ülkenin yeni bir döneme girdiğini kaydetti.
Bu gelişmeden vesayetçi yapının rahatsız olduğunu dile getiren Tunç, "Türkiye her alanda büyümesini, gelişmesini, kalkınmasını sürdürdü ve arttırarak devam ettirdi. Tabii bu gelişme ve kalkınma hamlesinden rahatsız olanlar oldu. Vesayetçi anlayış o Türkiye istikrarı yakaladığında her zaman devreye girer. Darbeci vesayetçi anlayış maalesef bu dönemde de girmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Tüm engellemelere bu darbeci anlayışın müdahalelerine rağmen ve onları da aşarak milletimizin destekleriyle Türkiye'nin gelişme ve kalkınma sürecini devam ettirdik ve devam ettirmeye çalışıyoruz." dedi.
Zorlu bir dönemden geçildiğini aktaran Tunç, "Özellikle geçtiğimiz 5 yıllık sürece baktığımız zaman bir pandeminin yaşanmış olması, tüm dünyada ekonominin etkilenmesi, yine 6 Şubat'ta meydana gelen depremler bunlar ekonomimizi olumsuz etkileyen hususlardı ama şimdi bir toparlanma sürecindeyiz. Yerel seçimlerden sonra seçimsiz geçecek 4 yıl önümüzde ve istikrarın yakalandığı yine halkımızın alım gücünün tekrar yine eski seviyesini de aşarak yolumuza devam ettiğimiz bir süreci inşallah hep beraber yaşayacağız. Yine siyasetimizin, yönetimimizin merkezine insanı koymaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Tunç, birçok alanda önemli gelişmelere imza attıklarını vurgulayarak, "Enerjide bağımsız, savunma sanayinde bağımsız, terörle mücadelede kararlı, terörün her türlüsünü temizleyerek, Türkiye'yi huzurlu bir geleceğe kavuşturmanın gayreti içerisinde olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Ekonomide IMF'ye muhtaç olmayan güçlü bir ülke oluşturma noktasında çok mesafe aldık. Bundan sonra da alacağımız daha çok mesafe var ve dünyanın en güçlü ülkeleri arasında yerimizi alma mücadelemizden ve önümüzdeki asrın Türkiye Yüzyılı olabilmesi noktasındaki mücadelemizden hiçbir zaman vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Ülkenin gelişmesi ve kalkınmasında iş dünyasına önemli görevler düştüğünü belirten Tunç, sanayiciyi, iş dünyasını desteklemeye devam edeceklerini anlattı.
Kastamonu'nun Adalet Bakanlığıyla ilgili olarak önceki dönemlerde önemli yatırımlar aldığını vurgulayan Tunç, "Kastamonu'nun İstinaf Mahkemesi talebini değerlendirelim. Ülkemizde şu anda aktif olarak çalışan istinaf dediğimiz 15 Bölge Adliye Mahkememiz var. 18'e çıkardık. Malatya, Denizli ve Tekirdağ illerimizde de Bölge Adliye Mahkemesinin açılışına karar verdik. Denizli ve Tekirdağ'ın binaları da hazır. Malatya'nın şimdi deprem nedeniyle yıkılan attığı yerine yeni büyük bir adliyenin de temellerini artık inşaat çalışmaları devam ediyor. Şimdi bu 3 bölgemizde açılışına karar verilen ama faaliyete geçmeyen bölge adliye mahkemelerimizin açılışını faaliyete geçme çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Tabii Kastamonu'da etrafındaki illerle bizim özellikle Batı Karadeniz'in bölge müdürlükleri hep Kastamonu'dadır. Bölge Adliye Mahkemesi Kastamonu'ya yakışır. Kastamonu'ya Bölge Adliye mahkemesinin kazandırılması konusunda çalışmalarımızı sürdürürüz. Tabii bu gerçekleşirse memnun oluruz." dedi.
Bakan Tunç, daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulundu.
Tunç'a Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu eşlik etti.
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