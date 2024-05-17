Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı ziyaret etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar\'ı ziyaret etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tunç, Sakarya'nın AK Parti'ye olan desteklerinden dolayı teşekkür etti ve Sakarya'nın gelişmesini sürdüreceğini belirtti.

17.05.2024 18:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı ziyaret etti.

Bir dizi ziyarette bulunmak ve Sapanca ilçesinde "İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu"na katılmak için kente gelen Tunç, Sakarya Büyükşehir Belediyesine ziyaret gerçekleştirdi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Tunç, Sakarya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Alemdar'ı tebrik etti.

Sakaryalıların her daim AK Parti'nin destekçisi olduğunu, kentin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tüm seçimlerde en yüksek oyu veren illerin başında geldiğini belirten Tunç, "O nedenle Sakaryalı hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Onlar için ne yapsak azdır. Yeni dönemde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız, Serdivan tecrübesinden sonra şimdi büyükşehirde Sakaryalılara hizmet edecek. Bu noktada bütün projelerinin arkasındayız." diye konuştu.

Tunç, Sakarya'ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bugüne kadar önemli hizmetler gerçekleştirildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bundan sonra da bu hizmetler kesintisiz şekilde artarak devam edecek. Bizler hem Adalet Bakanlığına düşen hem de diğer konularda zaten milletvekillerimizle de sürekli istişare halindeyiz, Sakarya için yapılabilecekleri Ankara'dan takip ediyoruz. Onlar da takip ediyorlar sağ olsunlar. Sayın Valimizin koordinasyonunda, Büyükşehir Belediye Başkanımızın yereldeki başkanlığıyla Sakarya'mız yeni dönemde de hizmetleri kesintisiz almaya devam edecek."

"Sakarya tüm alanlarda gelişmesini sürdürüyor"

Sakarya'da adliye binasının temelini attıklarını anımsatan Bakan Tunç, şöyle devam etti:

"Süresi içerisinde adalet binamızı tamamlayarak 102 bin metrekare kapalı alanı olan, Sakarya'nın ihtiyacını karşılayacak adalet binamızı Sakaryalılarımızın ve yargı çalışanlarımızın, hakimlerimizin, savcılarımızın, avukatlarımızın hizmetine sunmak için çalışacağız. İlçelerimizde daha önce iktidarlarımız döneminde adalet binaları yapılmıştı. Birkaç ilçemiz daha var planladığımız. Onları da gündemimizde, takip edeceğiz. O ilçelerimizin de ihtiyacını karşılamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Tunç, milletvekilleriyle Sakaryalılara en güzel hizmeti vermenin gayretinde olacaklarını çünkü kentin her şeyin en güzeline layık olduğunu belirterek, şehrin başta tarım, ticaret, sanayi, turizm, eğitim olmak üzere tüm alanlarda gelişmesini sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bakan Tunç'a bugüne kadar kente yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Sakarya'nın kardeşlik coğrafyası, Türkiye'nin mozaiği olduğuna işaret eden Alemdar, "Görev süremiz içerisinde şehrimize hayırlı hizmet etmek, daha güzel çalışmalar ortaya koymak için sizlerle beraber olduğumuzu ifade etmek istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından görüşme, basına kapalı devam etti.

Ziyarette Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan, Lütfi Bayraktar, Ali İnci, Murat Kaya, Ertuğrul Kocacık, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, ilçe belediye başkanları ve daire müdürleri yer aldı.

Kaynak: AA

Yusuf Alemdar, Yılmaz Tunç, AK Parti, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil
21:42 Kobani Davası’nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı
21:18 Kobani Davası’nda tahliye kararlarına itiraz Kobani Davası'nda tahliye kararlarına itiraz
19:49 Hemşire odasında ölü bulundu Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı Hemşire odasında ölü bulundu! Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı
17:08 Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine Çapkanlar’ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi
00:49 Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
23:20 Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit
22:55 Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail’e silah göndermeye devam ediyoruz Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail'e silah göndermeye devam ediyoruz
22:11 İsrail’de kabine toplantısında yumruklu kavga İsrail'de kabine toplantısında yumruklu kavga
21:56 İşte yeni dönemin ayrıntıları Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda İşte yeni dönemin ayrıntıları! Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda
21:21 Son sözü ’’Anne beni bir şey ısırdı’’ olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Son sözü ''Anne beni bir şey ısırdı'' olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21:17 Marmaray’da intihar Bir anda kendini raylara bıraktı Marmaray'da intihar! Bir anda kendini raylara bıraktı
20:13 ’’Diyanet’te yöneticilere her gün etli yemek var’’ iddiasına kurumdan açıklama geldi ''Diyanet'te yöneticilere her gün etli yemek var'' iddiasına kurumdan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 02:37:32. #1.12#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement