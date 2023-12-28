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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin 12 Eylül darbesi sonrası yazılan anayasayla yönetildiğini ve bu anayasanın değişmesi gerektiğini söyledi. Tunç, yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin 2. asrında yeni demokratik bir anayasa yapılması gerektiğini belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Türkiye\'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var
28.12.2023 - 22:35,
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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, " Türkiye, 12 Eylül darbesi sonrası darbeciler tarafından yazdırılan bir anayasa ile yönetiliyor. Bu anayasanın değişmesi konusunda herkes mutabık. Siyasi düşüncesi ne olursa olsun 'bu anayasa değişmesi gerekir' diyor. Bütün partiler 'yeni anayasaya ihtiyaç var' diyor" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, akşam saatlerinde geldiği kentte ilk olarak Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğü'nü ziyaret etti. Ziyarette Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı tarafından üniversitedeki çalışmalar hakkında Bakan Tunç'a bilgi verildi. Bakan Tunç, daha sonra Prof. Dr. Osman Turan Kongre Merkezi'nde katıldığı 'Gençlik Buluşması' programında öğrencilerle bir araya geldi.

Burada konuşan Bakan Tunç, terörle mücadeleden taviz vermeyeceklerini belirterek, "Hain PKK, kalleş terör saldırısında 12 vatan evladımız şehit oldu. Ben buradan bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Milletimize baş sağlığı diliyorum. Terörle mücadelemizden hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Bu kararlılığımız hep sürdüreceğiz. Ülkemizi, milletimizi huzursuz eden şer şebekeleriyle hep mücadeleye devam edeceğiz. Milletçe birlik beraberlik içerisinde inşallah terörün kökünü kazıyıncaya kadar bu mücadele devam edecek. Sadece terör örgütleriyle değil, onları destekleyenlere de onların maşalarını tutanlarla da mücadelemiz hep devam edecek. Türkiye'yi 40 yıldan bu yana huzursuz eden gelişmesinin, kalkınmasının önünde engel olarak hep önümüze konulan bu terör belasından terörün her şekliyle mücadele ederek inşallah ülkemizi bu şer şebekelerinden temizleyerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

'ANAYASANIN DEĞİŞMESİ KONUSUNDA HERKES MUTABIK'

Anayasanın değişmesi konusunda herkesin mutabık olduğunu kaydeden Bakan Tunç, "Türkiye, 12 Eylül darbesi sonrası darbeciler tarafından yazdırılan bir anaysa ile yönetiliyor. Bu anayasanın değişmesi konusunda herkes mutabık. Siyasi düşüncesi ne olursa olsun 'bu anayasa değişmesi gerekir' diyor. Bütün partiler 'yeni anayasaya ihtiyaç var' diyor. Tabi uzlaşma bugüne kadar olmadı; birkaç girişim oldu. Mecliste bazı dönemlerde bir uzlaşma komisyonları kuruldu ama başarılı olunamadı. Bazı kritik maddelere sıra geldiğinde uzlaşma sağlanamadı, masalar dağıldı. 12 Eylül anayasasında geçtiğimiz süreç içerisinde özellikle son 21 yılda reform sayılacak sessiz devrim sayılacak anayasanın vesayetçi ruhunu azaltacak önemli reformlara imza attık. Bunlar küçümsenmeyecek reformlar. Vesayetçi ruhu ortadan kaldırmak için çok çalıştık" diye konuştu.

'YENİ DEMOKRATİK BİR ANAYASAYI İNŞALLAH TÜRKİYE YÜZYILI'NIN BAŞINDA GERÇEKLEŞTİRİRİZ'

Yeni bir anayasaya ihtiyacının var olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, "Cumhuriyeti güçlendiren daha demokratik bir sisteme geçtik. Anayasamızdaki en büyük reformlardan birisi de bu idi. Çok sayıdaki değişiklik elbette anayasamızdaki vesayetçi ruhu azalttı ama 'tamamen ortadan kaldırdı' diyemeyiz. Çünkü maddeler arasındaki yeknesaklığın da önemli olduğunu belirtmekte yarar var. Çünkü darbeciler tarafından belli bir sistematik içerisinde yazdırılan bir anayasa. Sonraki değişiklik anayasa mahkememizin yapısı. Sonradan ilave edilen bireysel başvuru. Tüm bunlar tabi mevcut yapıyla uyum göstermeyen bir takım maddeler. Maddeler arasındaki yeknesaklığın bozulmuş olması bir takım tartışmalara neden olabildi ve oluyordu. Türkiye'nin artık 2'nci asrında yeni demokratik, sivil, kuşatıcı, temel hak ve özgürlükleri öne alan yeni bir anayasaya ihtiyacı var; bunu hepimiz istiyoruz. İnşallah 28'inci dönem parlamentosu başarır. Millete olan borcumuzu da yerine getirmiş oluruz. Anayasanın darbeciler tarafından yazdırılmış olması bile başlı başına değişmesi için yeterli sebeptir. İnsan onurunu öne alan, insan haklarını öne alan ve devletin görevlerini vatandaş karşısında somut bir şekilde belirleyen yeni demokratik bir anayasaya inşallah Türkiye Yüzyılı'nın başında gerçekleştiririz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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