Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden İsrail yetkilileri hakkında yakalama kararı başvurusuna olumlu yanıt - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden İsrail yetkilileri hakkında yakalama kararı başvurusuna olumlu yanıt

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Ceza Mahkemesi\'nden İsrail yetkilileri hakkında yakalama kararı başvurusuna olumlu yanıt

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında 'yakalama kararı' başvurusunda bulunmasıyla ilgili, 'Gecikmiş ancak olumlu bir karardır.' ifadesini kullandı. Tunç, İsrail'in Gazze ve Refah bölgesinde yaptığı saldırılarla uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, İsrailli yetkililerin hukuk önüne çıkarılması ve hesap vermeleri gerektiğini vurguladı. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerin haklı davasında yanlarında olmaya devam edeceklerini ve bağımsız Filistin devletinin varlığının kabul edilmesi için çaba göstereceklerini söyledi.

20.05.2024 16:59
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmasıyla ilgili, "Gecikmiş ancak olumlu bir karardır." ifadesini kullandı.

Tunç, sosyal medya hesabından, Netanyahu için yapılan "yakalama kararı başvurusu"na ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamasında Tunç, "Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant için işledikleri savaş ve insanlık suçları nedeniyle yakalama kararı başvurusunda bulunması, gecikmiş ancak olumlu bir karardır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Refah bölgesinde yaptığı saldırılarla uluslararası hukuku ayaklar altına aldığını, en temel insan hakları olan yaşam hakkını, mülkiyet hakkını, güvenlik hakkını, din ve vicdan özgürlüğünü yok saydığını belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Masum insanları hedef alan İsrailli yetkililer, en kısa sürede hukuk önüne çıkarılmalıdır ve hesap vermeleri sağlanmalıdır.

Türkiye olarak, daima işgalci İsrail'in adaletsizliklerini, yaptığı soykırımı, işlediği insanlık suçlarını gündemde tutmaya devam edecek, Filistinli kardeşlerimizin haklı davasında yanında olmayı sürdüreceğiz. 1967 sınırları temelinde bağımsız Filistin devletinin varlığının kabul edilmesi ve Filistinli kardeşlerimizin kendi ülkelerinde özgürce ve insan onuruna yakışır bir şekilde yaşaması için çaba göstermekten geri durmayacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden İsrail yetkilileri hakkında yakalama kararı başvurusuna olumlu yanıt - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden İsrail yetkilileri hakkında yakalama kararı başvurusuna olumlu yanıt - Son Dakika
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