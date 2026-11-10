Adalet Bakanı Zurek Krakov saldırganının Breivik sitelerini ziyaret ettiğini açıkladı

Polonya Adalet Bakanı Waldemar Zurek, ülkesinin Krakov şehrinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı 7 Kasım tarihli terör saldırısının failinin bilgisayarından, Norveç'te 2011'de katliam yapan Anders Behring Breivik'e ilişkin internet sitelerine girildiğini açıkladı.

Bakan Zurek, Radio Krakow'a verdiği röportajda, Krakov şehrinde 6 kişinin öldüğü ve 15 kişinin yaralandığı 7 Kasım'daki terör saldırısının failini neyin tetiklediğine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirterek, "Aşırı sağ bağlantısına işaret eden çok güçlü bulgular var." dedi.

Bilgisayarı incelenen saldırganın, 2011'de Norveç'te katliam yapan Breivik'e ilişkin internet sitelerini ziyaret ettiğinin tespit edildiğini aktaran Zurek, saldırganın çalışma alanında da aşırı sağcı ideolojiyle bağlantılı olabilecek semboller bulunduğunu söyledi.

Zurek, saldırganın aracında susturucu bulunduğunu ve saldırganın evinde aile üyeleri öldürüldüğü sırada komşuların silah sesi duymadığının altını çizerek, bu durumun saldırı öncesinde hazırlık yapıldığına işaret ettiğini ifade etti.

Saldırganın yakın çevresinin siyasi bağlantılarının da araştırıldığına dikkati çeken Zurek, aile üyelerinin toplumsal ve siyasi yaşamdaki faaliyetlerinin incelendiğini ancak henüz kesin bir değerlendirme yapmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Polonya'da silahlara erişimi düzenleyen mevzuatın gözden geçirilmesi gerektiğine de işaret eden Zurek, silah sahiplerinin düzenli psikolojik, psikiyatrik ve genel sağlık kontrollerinden geçmesi gerektiğini vurguladı.

Zurek, Krakov'daki olayın münferit bir vaka olarak kalmasını ve bu olaydan gerekli derslerin çıkarılmasını istediğini sözlerine ekledi.

Olay

Polonya'nın Krakov kentinde 7 Kasım'da yerel saatle 15.00 sıralarında kent merkezindeki Ana Meydan'a aracıyla giren ve yerel basında kimliği 24 yaşındaki Michal Oksinski olarak açıklanan saldırgan, araçtan çevredekilere ateş açmıştı.

Askeri kıyafetli saldırganın açtığı ateş sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si polis olmak üzere 15 kişi yaralanmıştı. Polis ekiplerince vurulan saldırgan, kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

Ayrıca saldırganın Ostrowiec Swietokrzyski kentindeki evinde, babası annesi ve kız kardeşinin cesetleri bulunmuştu.

Polonya İçişleri ve İdare Bakanı Marcin Kierwinski, düzenlediği basın toplantısında, Polonya vatandaşı 24 yaşındaki saldırganın tek başına hareket ettiğini ve "aşırı sağ ideolojilerden" etkilenmiş olabileceğini, bu ihtimallerin ayrıntılı şekilde araştırıldığını açıklamıştı.

fPolonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, saldırının ardından 8-9 Kasım'da ülke genelinde geçerli ulusal yas ilan etmişti.

Polonya Ulusal Savcılığı, Krakov'daki silahlı saldırıyla ilgili terör suçu kapsamında soruşturma başlatmıştı.

"Norveç katili" Breivik

22 Temmuz 2011'de hükümet binalarının bulunduğu bölgede bombalı saldırı düzenleyen Breivik, 8 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Breivik, bundan 2 saat sonra da Norveç İşçi Partisi gençlik örgütünün Utoya Adası'ndaki yaz kampında etrafa rastgele ateş açarak 69 kişiyi katletmiş, yargılandığı davada Norveç'teki en yüksek ceza olan 21 yıl hapse mahkum edilmişti.

Aşırı sağcı Breivik şartlı tahliye talebiyle 18 Ocak 2022'de hakim karşısına çıkmış ancak talebi Norveç mahkemesi tarafından reddedilmişti.

Breivik, 2012'den bu yana hücre hapsinde tutulduğunu, cezası süresince diğer mahkumlarla temasının bulunmadığını ve bunun insan hakları ihlali olduğunu gerekçe göstererek Norveç hükümetine dava açmıştı.