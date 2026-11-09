Adalet Bakanlığı bütçesi görüşülürken YENİ Partili vekiller salonda yoktu - Son Dakika
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Adalet Bakanlığı bütçesi görüşülürken YENİ Partili vekiller salonda yoktu

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Adalet Bakanlığı bütçesi görüşülürken YENİ Partili vekiller salonda yoktu
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Adalet Bakanlığı bütçesi görüşülürken YENİ Partili vekiller salonda yoktu
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Adalet Bakanlığının 2027 bütçesini görüşmeye başladı. Bakan Akın Gürlek'in milletvekilleriyle tokalaştığı sırada YENİ Parti sıraları boş kaldı; partililer daha sonra Gürlek'in ardından salona girdi.

Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı'nın 2027 bütçesinin görüşmeleri başladı. Komisyon salonuna gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, sunumuna başlamadan önce milletvekilleriyle tokalaşırken YENİ Parti milletvekillerinin oturduğu sıralar boş kaldı. Salondan ayrılan YENİ Partili milletvekilleri Bakan Gürlek'in ardından salona girdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Adalet Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Adalet Bakanlığı bütçesinin yanısıra Hakimler ve Savcılar Kurulu, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay bütçe, özel bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları da komisyonda görüşülecek.

Toplantı başlamadan önce DEM Parti sıralarında Can Atalay, Figen Yüksekdağ ve Selehattin Demirtaş'ın fotoğrafları konuldu.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 yılı Adalet Bakanlığı bütçesi görüşmesi öncesinde fon krizine ilişkin şunları söyledi:

"Fon yolsuzluğunun nereye kadar ulaştığı ile ilgili yapılan işlemler haricinde yapılmayan adli soruşturmalarla ilgili somut sorular soracağız. Siyasetçi, bürokrat ve özel sektör bacağındaki planlı ve koordineli ve örgütsel bir hareketi Sayın Bakan tarafından da izah edildiği şekliyle finans sektöründe ve denetleme ve düzenleme kurumlarına sirayet eden kısmında da bağlantının nereye kadar gittiğini, BDDK Başkan Yardımcısı, daire başkanları görevden alınırken Takasbank Genel Müdürü görevden alınırken SPK ile ilgili düzenlemeler yapılırken bunların başkanları ile ilgili niçin soruşturma veya inceleme olduğunu ve bunlarla ilgili de yaptırımların uygulanıp uygulanmayacağını soracağız. Kamu kurum ve kuruluşlarının Türkiye Varlık Fonu gibi, Türkiye Sigorta gibi kuruluşların bu fonlarda ne kadar parasının yok olduğunu soracağız. Bütün bu işlemlerle ilgili somut cevap bekleyeceğiz kendisinden."

Plan ve Bütçe Komisyonu salonuna gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, sunumuna başlamadan önce milletvekilleriyle tokalaştı.

Bakan Gürlek, milletvekilleriyle el sıkışırken YENİ Parti milletvekillerinin oturduğu sıralar boş kaldı. Salondan ayrılan YENİ Partili milletvekilleri Bakan Gürlek'in ardından tekrar salona girdi.

Kaynak: ANKA
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