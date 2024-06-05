Adalet Bakanlığı, e-Tebligat ile 7 bin 829 ton kağıt tasarrufu sağladı - Son Dakika
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Adalet Bakanlığı, e-Tebligat ile 7 bin 829 ton kağıt tasarrufu sağladı

Adalet Bakanlığı, e-Tebligat ile 7 bin 829 ton kağıt tasarrufu sağladı

Adalet Bakanlığı, 2015'ten itibaren uygulamaya konulan e-Tebligat ile 223 milyon 678 bin 655 iletinin muhataplarına elektronik ortamda ulaştırıldığını ve bu sayede 7 bin 829 ton kağıttan tasarruf edildiğini bildirdi. Bakanlık ayrıca, adalet ormanlarıyla 2 milyonun üzerinde fidanı toprakla buluşturdu ve Sıfır Atık Projesi'ne destek verdi. Ayrıca, ceza infaz kurumlarında geri dönüşüm tesisleri kurularak atıklar dönüştürülerek ekonomiye kazandırıldı ve güneş enerji santralleriyle enerji tasarrufu sağlandı.

05.06.2024 15:19
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Adalet Bakanlığı, 2015'ten itibaren uygulamaya konulan e-Tebligat ile 223 milyon 678 bin 655 iletinin muhataplarına elektronik ortamda ulaştırıldığını ve bu sayede 7 bin 829 ton kağıttan tasarruf edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan, Dünya Çevre Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, "daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünya" hedefiyle son yıllarda önemli projelerin hayata geçirildiği, çevre dostu faaliyetlerle doğanın korunmasına ve çevre bilincinin artırılmasına katkı sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Adalet Bakanlığının 2015'ten itibaren uygulamaya koyduğu e-Tebligat ile 223 milyon 678 bin 655 ileti muhataplarına elektronik ortamda ulaştırıldı. Çevre dostu uygulama e-Tebligat sayesinde 7 bin 829 ton kağıttan tasarruf edildi. Böylece 133 bin 89 ağaç da kesilmekten kurtarıldı. Yargıda dijital dönüşümün bir parçası olan e-Tebligat uygulaması, kağıt tasarrufu sağlarken aynı zamanda yargısal süreçlerin de hızlanmasına büyük katkı sağlıyor." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın bir yandan kağıtsız hizmetler dönemine geçerken diğer yandan da Türkiye genelinde adalet ormanlarıyla 2 milyonun üzerinde fidanı toprakla buluşturduğu aktarılan açıklamada, "Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü eliyle Türkiye'nin farklı bölgelerinde 559 'adalet ormanı' oluşturuldu. 2017'den bugüne kadar personel, hükümlü ve tutuklular tarafından toprakla buluşturulan 2 milyon 213 bin 242 fidan geleceğe nefes oldu. Aynı zaman süresince 3 milyon 818 bin 915 ağacın bakımı da yapıldı." bilgisi paylaşıldı.

"Sıfır Atık Projesi"ne destek

Bakanlığın yenilenebilir enerji kaynaklarını yaygınlaştırdığı, ceza infaz kurumları bünyesinde İşyurtları Kurumu eliyle kurduğu geri dönüşüm tesisleriyle "Sıfır Atık Projesi"ni de desteklediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde kurulan biyogaz tesisi ve katı atık depolama alanı, İzmir- Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Ambalaj Atığı Tesisi, Ankara- Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Kompost Üretim ve Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi sayesinde atıklar dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor."

GES santraliyle geçen yıl 60 milyon lira tasarruf sağlandı

Bakanlığın ceza infaz kurumlarında, aydınlatmalarda led dönüşümü, ısıtma ve sıcak su için ısı pompası kullanımı gibi enerji tasarrufu sağlayan güneş enerji santrali (GES) başta olmak üzere kurumların yapısına uygun çevreci çözümler üzerinde çalışmalar yürüttüğü de aktarıldı.

Bu kapsamda, pilot olarak seçilen Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde elektrik ihtiyacının tamamının karşılanabilmesi için 2022'de 9,8 megavat gücünde GES kurulumu ve iç aydınlatmalarda led dönüşümü gerçekleştirildiği bildirildi.

2023'te 15 milyon kilovatsaat elektrik üretilen GES santraliyle 60 milyon lira tasarruf sağlandığı belirtilen açıklamada, ayrıca led dönüşümü sayesinde aydınlatmada yüzde 30 oranında elektrik tasarrufu yapıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adalet Bakanlığı, e-Tebligat ile 7 bin 829 ton kağıt tasarrufu sağladı - Son Dakika

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