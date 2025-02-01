Adalet Bakanlığı'ndan Ceza İnfaz Kurumları ile İlgili Açıklama - Son Dakika
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Adalet Bakanlığı'ndan Ceza İnfaz Kurumları ile İlgili Açıklama

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, ceza infaz kurumundaki bir tutuklunun zehirlenme veya suikast iddialarının asılsız olduğunu ve dezenformasyon içerdiğini belirtti.

01.02.2025 03:07
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ADALET Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, "Ceza infaz kurumumuzda bulunan bir tutukluyla ilgili zehirlenme ya da suikast iddialarını içeren söylemler, tamamen spekülasyona dayalı olup, ceza infaz sistemimize olan güvene zarar verebilecek nitelikte dezenformasyon içermektedir" açıklamasını yaptı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Bazı medya organlarında yer verilen ve ceza infaz kurumlarımızın işleyişi ve güvenliğini hedef alan iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Ceza infaz kurumumuzda bulunan bir tutukluyla ilgili zehirlenme ya da suikast iddialarını içeren söylemler, tamamen spekülasyona dayalı olup, ceza infaz sistemimize olan güvene zarar verebilecek nitelikte dezenformasyon içermektedir. Ceza infaz kurumlarımız, uluslararası standartlara uygun olarak denetlenen, mahkümların sağlık ve güvenliğinin titizlikle korunduğu ve insan onurunu önceleyen bir anlayışla yönetilen kurumlardır. Tüm tutuklu ve hükümlülerin gıda ihtiyaçları, hijyen ve kalite standartlarına uygun olarak karşılanmakta, güvenlik önlemleri de üst düzeyde tutulmaktadır. Yemekler, bütün ceza infaz kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler için hazırlanmakta olup kurum personeli de aynı yemekleri tüketmektedir. Herhangi bir somut bilgi veya belgeye dayanmayan, toplumumuzun adalet sistemine olan güven duygusunu hedef alan ve sansasyon oluşturmaya yönelik mesnetsiz iddialar asla kabul edilemez. Söz konusu iddiaları ortaya atanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adalet Bakanlığı'ndan Ceza İnfaz Kurumları ile İlgili Açıklama - Son Dakika

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