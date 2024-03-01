Adalet Bakanlığı, uzlaştırmacıların kalitelerini artırmak için eğitimler veriyor

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Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Orhan Cüni, uzlaştırmacıların kalitelerini artırmaya yönelik eğitimler verdiklerini söyledi.

Cüni, " Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında bir otelde düzenlenen seminerde, uzlaştırmacılık uygulamalarında eğitim materyallerini yenilediklerini ve eğitim konularının değiştiğini belirtti.

Uzlaştırmacıların temel eğitimin yanı sıra 8 saatlik eğitim alarak sürece başladıklarını anlatan Cüni, uzlaştırmacıların kalitelerini artırmaya yönelik eğitimler verdiklerini ifade etti.

Cüni, çocukların taraf olduğu dosyalarda ister mağdur olsun ister suça sürüklenen çocuk olsun, çocukların yetişkinler veya kendi aralarında olan suç dosyalarında artık uzman uzlaşmacılığa geçmek istediklerini vurguladı.

Taksirle yaralama suçlarında özellikle tazminat ve sigorta alacaklarıyla ilgili olarak zaman zaman hak kaybı olabildiğinin altını çizen Cüni, şöyle devam etti:

"Uzlaştırmacı bu konuda yeterli bilgilendirmeyi yapamadığı için sonradan maddi kayıplar ortaya çıkabiliyor ve taraflar bu suçlarda uzlaşmayı çok tercih etmiyorlar. Uzlaştırma sadece gerçek kişilere karşı işlenen suçlarda uygulanıyor. Son zamanlarda, 'Kamuya karşı işlenen suçlarda da uzlaştırma yolunu açabilir miyiz?' şeklinde görüşler var."

Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik de öncelikle uzlaştırma savcılarına büyük görevler düştüğünü dile getirerek, "Uzlaştırma savcılarımız bu işi sahiplenmeli, benimsemeli, uzlaştırmacılarla irtibat halinde olmaları lazım. Senede en az bir kez toplantı yapılmalı. Gerçekten çok güzel geri dönüşler de oluyor." dedi.

Cumhuriyet savcısı ve uzlaştırmacı arasındaki işbirliği yollarının değerlendirilmesine yönelik düzenlenen iki günlük seminer, soruların cevaplanması ve genel değerlendirmeyle sona erdi.