Adalet Bakanlığı ve Kızılay\'dan İş Birliği Protokolü

ADALET Bakanlığı ve Türk Kızılay arasında, ceza infaz kurumlarındaki çocuk ve gençlerin eğitimine destek olmak ve annesinin yanında kalan 0-6 yaş arası çocuklar ile ebeveynlerinin gelişimini ve aile bağlarını güçlendirecek düzenlemeleri hayata geçirmek amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Adalet Bakanlığı ile Türk Kızılay arasındaki hükümlü ve tutuklulara yönelik iş birliği protokolü için Adalet Bakanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz katıldı. Bakan Gürlek, iyileştirme ve topluma kazandırma faaliyetlerinin başarısının güçlü kurumsal iş birlikleriyle daha da arttığını söyleyerek, "Bu noktada, köklü geçmişi, yaygın teşkilat yapısı ve insani yardım alanındaki tecrübesiyle Türk Kızılay, Bakanlığımız için her zaman değerli bir paydaş olmuştur. Türk Kızılay ile ilk iş birliği protokolü 2014 yılında çocuk hükümlülere ve ailelerine yol yardımı yapılması amacıyla imzalanmıştır. 2020 yılında imzalanan protokol ile Türk Kızılay tarafından; 12-18 yaş grubu hükümlü-tutuklu çocuklara eğitim yardımı, 0-6 yaş grubu çocuğu ile ceza infaz kurumunda bulunan kadın hükümlü-tutuklulara ve çocuk hükümlü-tutuklulara eve gidiş dönüşleri ile ihtiyaç sahibi ziyaretçilerinin kuruma geliş gidişleri için yol yardımı, ayrıca telefon kartı, hijyen malzemesi, giysi, oyuncak gibi ayni yardımlar sağlanmıştır" dedi.

'İŞ BİRLİĞİMİZ DAHA İLERİYE TAŞINACAK'

Gürlek, Türk Kızılay ile yapılan karşılıklı görüşmeler neticesinde ise 2021 yılından itibaren görüntülü görüşme ücretlerinin karşılanması, anaokulu ve oyun alanlarının tefrişat ihtiyaçlarının giderilmesi, Kızılay butiklerin kurulması, atölyelerin oluşturulması ve geliştirilmesinin bu kapsamda yürütülen başlıca çalışmalar olduğunu ifade ederek, "12-18 yaş grubu çocukların ve yanında 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlü tutukluların görüntülü görüşme ücretlerinin desteklenmesi, en önemli başlıklardan biri olmuştur; ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen çocuklar ile yanında çocuğu bulunan kadın hükümlü ve tutuklulara görüşme desteği sağlanmıştır. Bu uygulama, aile bağlarının korunması ve çocukların psiko-sosyal gelişiminin desteklenmesi açısından son derece kıymetlidir. İmzalayacağımız yeni protokol ile başarılı iş birliğimiz daha ileriye taşınacak, iş birliğimizin kapsamını genişleten ve daha sistematik bir yapıya kavuşturan bir adım atılacaktır" diye konuştu.

'MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYELERİNİN OLUŞTURULMASI İŞ BİRLİĞİ KAPSAMINA ALINDI'

Gürlek, "Yeni protokol ile hedef kitlenin ve yürütülecek faaliyetlerin genişletilmesi, ceza infaz kurumlarının yanı sıra denetimli serbestlik müdürlüklerinin de protokol kapsamına alınması ile çalışmalarımız daha bütüncül bir yapıya kavuşmuş olacaktır. Mesleki eğitim faaliyetleri, iyileştirme ve topluma kazandırma sürecinde etkin bir role sahip olduğundan yeni protokolümüz ile çocuk tutuklu-hükümlü ve denetimli serbestlik hükümlülerinin eğitimlerinin desteklenip mesleki gelişim atölyelerinin oluşturulması hususları iş birliği kapsamına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

YILMAZ: HER BİR GENÇ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz ise ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlikteki hassas grupların en önemli faaliyet alanlarını oluşturduğunu ifade ederek, "Bizler sahanın her yerindeyiz. Bunu yaparken her gün kendimize bir soru soruyoruz; sistemin içinde geride kalan bir kişi var mı, başka bir ihtiyaç var mı? İhtiyaç her ne ise o tanımlanan ihtiyaca çözüm üretmek üzere dinamik bir şekilde gönüllülerimizle çaba göstermeye çalışıyoruz. Ceza infaz kurumlarındaki ya da denetimli serbestlikteki her bir genç, her bir çocuk, her bir bebek, her bir kadın, her bir kişi aslında topluma yeniden kazandırmak adına bizim için çok önemli bir hedef. Onları desteklemek; 'Yanınızda sizi düşünen, sizinle beraber olan birileri var' demek adına devletimiz, bakanlığımız bunu zaten çok güçlü bir şekilde yapıyor. Biz burada aslında 'Bu protokolle bizim de yapabileceğimiz bir şey varsa ve bu her ne ise sizin söylediğiniz ölçüde, sizin bizi yönlendirdiğiniz ölçüde; şubelerimizle, gönüllülerimizle emrinizdeyiz' demek anlamına geliyor. Bu protokol zaten şu ana kadar yapılan ve sahada yaygınlaşan projelerin daha güçlü bir şekilde ve farklı projelere de evrilmesine vesile olacaktır. Bizlerin de o insanların tekrar topluma kazandırılması anlamında bir katkısı olursa çok mutlu olacağız, gurur duyacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Gürlek ve Başkan Yılmaz, kurumları arasındaki protokolü imzaladı.