Adaletin Yeni İmkanları Samsun'da

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Biz adaletin hem fiziki hem teknolojik imkanlarını artırıyoruz hem de o binaların içinde adaletin hakkıyla tecelli edebilmesi için başta toplumun ihtiyacına cevap veren mevzuatın iyileştirilmesi, çağın gereklerine uygun hale getirilmesi için 23 yıldan bu yana Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde büyük gayret gösteriyoruz." dedi.

Tunç, Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, bugün Milli Mücadele'nin meşalesinin yakıldığı, kurtuluşun ilk adımının atıldığı Samsun'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Samsun'a 3 defa geldiğini belirten Tunç, " Adli Tıp Kurumu'nun açılışı ve mahkemelerin temel atma töreni için bir aradayız, zamanında yapmayı ve Samsunluların hizmetine sunmayı Rabbim nasip eder. Samsun'umuz çok önemli bir şehrimiz. Samsun milli iradeye destek veren ve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza son seçimlerde yüzde 65 oranında çok büyük destek veren ve yerel seçimde de bu desteği artırarak sürdüren bir şehrimiz. Bu desteğin karşılığını yerine getirmek o kadar kolay değil. Biz Samsunlu hemşehrilerime şükran borçluyuz. Ne yapsak azdır ama son zamanlarda özellikle hükümetimizin ve yerel yönetimlerin çok önemli hizmetleri var burada. Büyük eserler gerçekleştiriliyor. Samsun'un bir şansı Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Samsun Milletvekili Mehmet Muş. Milletvekillerimiz, sayın valimiz ve yerel yöneticilerimizle el ele Ankara'da daha güçlü noktada Samsun'a yatırımların gelme noktasında büyük bir avantaj. Gördüğünüz bu temel atma ve açılış programlarını gerçekleştiriyorsak özellikle onların takibi sayesinde. Sayın bakanımızın, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımızın daha başından beri yatırım programına alınması konusunda büyük hizmetleri oldu." diye konuştu.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığının daha önceden Trabzon'a bağlı olduğunu dile getiren Tunç, "Samsun ayrı bir bölge oldu. Çevresindeki illere de hizmet edecek. Tokat, Çorum, Ordu, Amasya illerimize de hizmet edecek. Önemli bir hizmet birimi. Özellikle yargı hizmetlerinin, soruşturma aşamasında delillerin tam anlamıyla toplanabilmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarabilmesi noktasında özellikle Samsun'umuza ve çevre illerimize hayırlı olsun. Bölge Adliye Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemelerinin kampüsü Samsun'a yakışacak. Adalet mülkün temelidir. Adalet insan onurunu korumaktır. Adalet herkese hakkı olanı vermektir. Haksızın şirret çığlıkları arasında haklının sesini duyabilmektir adalet. Yargı mensuplarımız bu kutsal görevi gerçekleştiriyorlar. Bu kutsal görevi geçekleştirirken onların adaletin tecellisini gerçekleştirdikleri mekanlarında adaletin vakarına uygun olması lazım." ifadesini kullandı.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Tabii adaletin tecellisi için sadece mekanlar elbette ki yetmez. Biz bu açılışı gerçekleştirirken, adalet binalarının temellerini atarken, açılışlarını yaparken, 'binalarla olmaz, taş yapıların arasında adalet olmadıktan sonra neye yarar' şeklinde eleştiride bulunanlar da var. Biz adaletin hem fiziki hem teknolojik imkanlarını artırıyoruz hem de o binaların içinde adaletin hakkıyla tecilli edebilmesi için başta toplumun ihtiyacına cevap veren mevzuatın iyileştirilmesi, çağın gereklerine uygun hale getirilmesi için 23 yıldan bu yana Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde büyük gayret gösteriyoruz. Diğer yandan da o binalarda o mevzuatı olaylara ve vatandaşlara uygulayan yargı mensuplarının da hem nitelik hem nicelik açısından adalet personeliyle beraber güçlendirmesi için çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Onu 23 yıldan bu yana yapıyoruz. Yani 3 temel unsuru da eksik bırakmadan yolumuza devam ediyoruz. Çünkü hukuk devletinin temeli adalettir. Adaletin tecellisi için hukuk devleti şarttır. Hukuk devletinin adaleti gerçekleştirilebilmesi için elbette ki fiziksel mekanlar da önemlidir. Teknolojik imkanlar da önemlidir. İhtiyaca cevap veren mevzuat da önemlidir. Anayasasından kanunlarına varıncaya kadar en önemlisi de insandır. Kürsüde görev yapacak hakimlerimiz, savcılarımız ve savunmanın temsilcisi olan avukatlarımız önemlidir. Hukuk devletinin 3 sac ayağı var. Yasama, yürütme ve yargı. Yargının da üç sac ayağı var. İddia, hüküm ve savunma. Anayasa'da o vesayetçi ruhu ne kadar azaltmaya çalışmışsak da neticede darbeciler tarafından yazdırılmış bir anayasa. 1982'den bu yana madde sayısı kadar neredeyse değişikliğe uğrayan bir anayasa. O nedenle bizim hedefimiz inşallah önümüzdeki süreçte yeni bir anayasa. Türkiye Yüzyılı'na adım attığımız bu anlamlı dönemde anayasamızı tamamen vesayetçi ruhtan arınmış, milletin temsilcileri tarafından yazılmış, darbeciler tarafından değil demokratik sivil herkesin kendi içinde bulduğu ve temel hak özgürlükleri öne alan katılımcı toplum sözleşmesi bir anayasayı da yaptığımız zaman milletimize olan borcumuzu da ödemiş olacağız. İnşallah bunu da gerçekleştiririz."