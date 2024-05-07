Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Üniversitesi Çağdaş Hukuk ve Adalet Topluluğu'nun düzenlediği 'Kurgusal Duruşma Konferansı'na katıldı. Karalar, öğrencilere hitap ederek belediye-üniversite iş birliğine önem verdiklerini belirtti.

07.05.2024 11:19  Güncelleme: 11:27
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(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Üniversitesi Çağdaş Hukuk ve Adalet Topluluğu'nun düzenlediği  "Kurgusal Duruşma Konferansı"na katıldı.

Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri ile bir araya gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çağdaş Hukuk ve Adalet Topluluğu tarafından düzenlenen Mahkeme Simülasyonu Programı'nda öğrencilere hitap etti.

Belediye-üniversite iş birliğine önem verdiğini belirten Karalar, "Adana'daki kurum ve kuruluşların, Çukurova Üniversitesi gibi önemli bir üniversiteden yeteri kadar faydalanmadığı kanaatini taşıyan, bu ilişkiyi yoğunlaştırmaya çalışan ve bunun için çaba gösteren bir belediye başkanıyım. Çukurova Üniversitesi bir bilim kurumu, önemli bir üniversite, güneyin ve Adana'mızın gururu. Sizler Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden birinde öğrenim görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

HUKUKÇULARA BÜYÜK İŞLER DÜŞÜYOR

Hukuk fakültelerinin ve avukatlık mesleğinin önemine değinen Karalar, adaletin ve hukukun bir ülke ve toplum için vazgeçilemez kavramlar olduğunu, yapı taşı olarak algılanması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin tam anlamıyla bir hukuk devleti olması için hukukçulara bu noktada büyük işler düştüğünü vuruglayan Karalar, avukat, savcı ve hakim olacak öğrencilerin en zor görevleri başaracağına inandığını kaydetti.

"HER KOŞULDA YANINIZDAYIM"

Başkan Zeydan Karalar, Çukurova Üniversitesi gibi bir üniversiteden mezun olmanın gururunu yaşadığını da sözlerine ekleyerek, "Her koşulda sizin yanınızda ve sizin destekçiniz olduğumu bildirmek için buradayım" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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