Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Köylerde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Köylerde Vatandaşlarla Buluştu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Köylerde Vatandaşlarla Buluştu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Saimbeyli'nin köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Karalar, 'Sizleri ve memleketimizi çok sevdiğimiz için sık sık buluşmayı istiyoruz. Bizim işimiz, olanaklarımız elverdiğince sizin sorunlarınızı çözmek' dedi.

25.08.2024 13:17  Güncelleme: 13:19
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(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Saimbeyli'nin köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Karalar, "Sizleri ve memleketimizi çok sevdiğimiz için sık sık buluşmayı istiyoruz. Bizim işimiz, olanaklarımız elverdiğince sizin sorunlarınızı çözmek" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Saimbeyli'nin köylerinde ve Kozan'da vatandaşlarla buluştu. Saimbeyli'nin Cumhurlu, Kızılağaç, Çeralan ve Himmetli köylerini Büyükşehir bürokratları ile ziyaret eden Başkan Zeydan Karalar, ardından Göller Yayla Şenliği'ne katıldı. Başkan Zeydan Karalar, Belediye'nin hizmetleriyle ilgili vatandaşlara bilgi verdi ve onların taleplerini dinledi. Karalar, iletilen taleplere ilişkin bürokratlara not aldırdı.

"Bizim işimiz, olanaklarımız elverdiğince sizin sorunlarınızı çözmek"

Saimbeyli Cumhurlu Köyü'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kendisi için hiç kimsenin 'seçimden seçime geliyor' diyemeyeceğini belirterek, her koşulda oy hesabı yapmadan yurttaşlar ile buluşup, kent için seve seve çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Zeydan Karalar, "Sizleri ve memleketimizi çok sevdiğimiz için sık sık buluşmayı istiyoruz. Bizim işimiz, olanaklarımız elverdiğince sizin sorunlarınızı çözmek" dedi. Başkan Karalar yol, tarım sulaması ve diğer bazı ihtiyaçlara yönelik çalışmaları hızlandıracaklarını ifade etti. Zeydan Karalar özellikle kadınları dinleyerek, onların sorunlarının çözümü konusunda görüş alışverişinde bulundu.

"Adana'mıza ve sizlere hizmeti artırarak devam ettireceğiz"

Kızılağaç Köyü'ne geçen Başkan Zeydan Karalar, "Sürekli halkıyla iç içe olan, problemleri gücü oranında çözen, sadece yol, su gibi fiziki hizmeleri değil sosyal belediyeciliğe de önem veren anlayışımızla, güzel Adana'mıza ve sizlere hizmeti artırarak devam ettireceğiz. Adana bugünlerde, hiçbir zaman olmadığı kadar güzellikleriyle ve sıcak insanlarıyla konuşuluyor. Artık Adana'ya gelen şehrimize aşık oluyor, bir kez daha geliyor" ifadelerini kullandı.

"Adana'nın değerlerine sahip çıkma konusunda mücadelemizi sürdürüyoruz"

Çeralan ve Himmetli köylerinde de yurttaşlarla bir araya gelen Başkan Zeydan Karalar, verdikleri hizmet sözlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Göller Yayla Şenliği'nin açılışında Karalar, alışılmışın dışında bir siyaset anlayışı ve siyasetçi profili ile Adana halkına eşit, adil, ayrım gözetmeksizin, kendilerini adayarak çalıştıklarını aktardı. Başkan Zeydan Karalar, "Adana'mıza hem yol, su, altyapı gibi fiziksel hizmetleri yapıyoruz hem de Adana'nın değerlerine sahip çıkma konusunda mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

Kozan Göller'de 23 kilometre uzunluğunda yol yapım işini, su getirme, şebeke yenileme gibi işleri bölge halkının hizmetine sunduklarını da belirten Başkan Zeydan Karalar, içme suyu ile bahçe sulama yapılmaması yönünde önemli uyarılarda bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Köylerde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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