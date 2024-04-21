Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Portakal Çiçeği Karnavalı'na Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Portakal Çiçeği Karnavalı'na Katıldı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Portakal Çiçeği Karnavalı\'na Katıldı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'na katılarak etkinliğin önemini vurguladı.

21.04.2024 11:57  Güncelleme: 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ADANA) - 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'na katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Bir etkinlik, halkla birlikte kentin üst dinamiklerinin de sahiplenmesiyle başarıya ulaşabilir. Portakal Çiçeği Karnavalı, Adana'nın tanıtılmasında çok önemli bir etkinlik" dedi.

Başkan Karalar, 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'na katıldı. Karalar, Atatürk Caddesi Kuyumcular Çarşısı önünden başlayan kortej yürüyüşünde katılımcılara karanfil dağıttı. Karalar, Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen "Gazapizm" konserini de izledi.

Kentin tüm dinamiklerinin ortak çabasıyla Portakal Çiçeği Karnavalı'nın, şehrin tanıtımı amacına uygun ve başarılı geçtiğini belirten Karalar, şunları söyledi:

"Bir etkinlik, halkla birlikte kentin üst dinamiklerinin de sahiplenmesiyle başarıya ulaşabilir. Portakal Çiçeği Karnavalı; Sayın Vali'mizin ve bundan önceki valilerimizin önderliğinde, kentte görev yapan atanmışların ve seçilmişlerin birlikte hareket ettiği, halkın sahiplendiği bir etkinlik oldu. Adana çok özel, çok sayıda güzelliği bünyesinde barındıran bir kent. Adana aynı anda tarih, kültür ve sanat kenti. Denizimiz, şehrin ortasından geçen nehirlerimiz, endemik bitki çeşitliliğimiz, eşşiz ovamız, bereketli topraklarımız, benzeri olmayan lezzetlerimiz, sıcak iklimimiz ve misafirperver halkımız ile daha başka çok sayıda özelliğimiz, güzelliğimiz, değerimiz var. Tüm bunları ülkemize ve dünyaya tanıtma noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Festivallerimize, karnavalımıza önemli katkı sağlıyoruz ve buna devam edeceğiz. Portakal Çiçeği Karnavalı, Adana'nın tanıtılmasında çok çok önemli bir etkinlik. Bakanlığımızın desteğiyle karnavalın süresi uzadı. Karnavalın fikir babası Sayın Ali Haydar Bozkurt'un da dediği gibi, etkinlikler bütün yıla yayılmalı. 'Adana'ya gelin ciğerimi yiyin' çağrısını boşuna yapmıyoruz. Adana'ya bir kez gelen zaten bir daha şehrimizden vazgeçemez. Adana bir tutkudur."

Kaynak: ANKA

Zeydan Karalar, Karalar, Adana, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Portakal Çiçeği Karnavalı'na Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:44 Erdoğan 12 yıl sonra Irak’a gidiyor PKK’yı bitirecek operasyon öncesi kritik ziyaret Erdoğan 12 yıl sonra Irak'a gidiyor! PKK'yı bitirecek operasyon öncesi kritik ziyaret
11:14 TBMM’de gündem bu hafta epey yoğun Fahiş fiyat artışı yapan işletmelere ağır yaptırım geliyor TBMM'de gündem bu hafta epey yoğun! Fahiş fiyat artışı yapan işletmelere ağır yaptırım geliyor
10:42 Abdullah Zeydan: Kayyum yönetimi, Van Büyükşehir Belediyesi’ni 8,5 milyar TL borca sokmuş Abdullah Zeydan: Kayyum yönetimi, Van Büyükşehir Belediyesi'ni 8,5 milyar TL borca sokmuş
10:16 İran’ın İsrail’e fırlattığı füzeleri Türkiye mi durdurdu Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama var İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeleri Türkiye mi durdurdu? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
09:45 Küflü çikolata tartışması Patiswiss’in patronundan vatandaşın paylaşımına skandal yanıt Küflü çikolata tartışması! Patiswiss'in patronundan vatandaşın paylaşımına skandal yanıt
11:00 Seçimde kaybeden Hakan Peker konuştu: Siyaset defterini kapatmadım Seçimde kaybeden Hakan Peker konuştu: Siyaset defterini kapatmadım
10:39 Kırgızistan’da sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti Kırgızistan'da sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti
10:31 Özgür Özel: Saçlarımı boyatmadım sadece kestirdim, fotoğraf açılarından dolayı farklı çıkmış Özgür Özel: Saçlarımı boyatmadım sadece kestirdim, fotoğraf açılarından dolayı farklı çıkmış
10:14 Hamile köpeği vurup kaçtılar 1 yavrusunu yitirdi Hamile köpeği vurup kaçtılar! 1 yavrusunu yitirdi
10:11 Azerbaycanlı iş insanı, Halil İbrahim Kalaycıoğlu’na son model araba hediye etti Azerbaycanlı iş insanı, Halil İbrahim Kalaycıoğlu'na son model araba hediye etti
10:10 Tatbikatta 2 askeri helikopter düştü: 1 ölü, 7 kayıp Tatbikatta 2 askeri helikopter düştü: 1 ölü, 7 kayıp
09:33 Kentte günlüğü bin 500 liraya işçi bulunamıyor Kentte günlüğü bin 500 liraya işçi bulunamıyor
09:08 Firari kadın kömürlükte yakalandı Suçu ortaya çıktı Firari kadın kömürlükte yakalandı! Suçu ortaya çıktı
09:07 İbrahim Tatlıses, filmlerinde figüranlık yapan Suphiye Orancı hakkında konuştu: Arkadan öyle geçmiş hatırlamıyorum İbrahim Tatlıses, filmlerinde figüranlık yapan Suphiye Orancı hakkında konuştu: Arkadan öyle geçmiş hatırlamıyorum
09:03 Gazze’de yürek yakan görüntü Hortumdan damlayan suyu kapağa doldurmaya çalıştı Gazze'de yürek yakan görüntü! Hortumdan damlayan suyu kapağa doldurmaya çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2024 12:30:22. #1.12#
SON DAKİKA: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Portakal Çiçeği Karnavalı'na Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement