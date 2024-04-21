Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Portakal Çiçeği Karnavalı\'na Katıldı

(ADANA) - 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'na katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Bir etkinlik, halkla birlikte kentin üst dinamiklerinin de sahiplenmesiyle başarıya ulaşabilir. Portakal Çiçeği Karnavalı, Adana'nın tanıtılmasında çok önemli bir etkinlik" dedi.
Başkan Karalar, 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'na katıldı. Karalar, Atatürk Caddesi Kuyumcular Çarşısı önünden başlayan kortej yürüyüşünde katılımcılara karanfil dağıttı. Karalar, Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen "Gazapizm" konserini de izledi.
Kentin tüm dinamiklerinin ortak çabasıyla Portakal Çiçeği Karnavalı'nın, şehrin tanıtımı amacına uygun ve başarılı geçtiğini belirten Karalar, şunları söyledi:
"Bir etkinlik, halkla birlikte kentin üst dinamiklerinin de sahiplenmesiyle başarıya ulaşabilir. Portakal Çiçeği Karnavalı; Sayın Vali'mizin ve bundan önceki valilerimizin önderliğinde, kentte görev yapan atanmışların ve seçilmişlerin birlikte hareket ettiği, halkın sahiplendiği bir etkinlik oldu. Adana çok özel, çok sayıda güzelliği bünyesinde barındıran bir kent. Adana aynı anda tarih, kültür ve sanat kenti. Denizimiz, şehrin ortasından geçen nehirlerimiz, endemik bitki çeşitliliğimiz, eşşiz ovamız, bereketli topraklarımız, benzeri olmayan lezzetlerimiz, sıcak iklimimiz ve misafirperver halkımız ile daha başka çok sayıda özelliğimiz, güzelliğimiz, değerimiz var. Tüm bunları ülkemize ve dünyaya tanıtma noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Festivallerimize, karnavalımıza önemli katkı sağlıyoruz ve buna devam edeceğiz. Portakal Çiçeği Karnavalı, Adana'nın tanıtılmasında çok çok önemli bir etkinlik. Bakanlığımızın desteğiyle karnavalın süresi uzadı. Karnavalın fikir babası Sayın Ali Haydar Bozkurt'un da dediği gibi, etkinlikler bütün yıla yayılmalı. 'Adana'ya gelin ciğerimi yiyin' çağrısını boşuna yapmıyoruz. Adana'ya bir kez gelen zaten bir daha şehrimizden vazgeçemez. Adana bir tutkudur."
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