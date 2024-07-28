Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yavuzlar Köprüsü'ndeki Çalışmaları İnceledi

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yeni dönemde halkın hizmetine sunulacak projelerden Yavuzlar Köprüsü'ndeki çalışmalarda sona gelindiğini açıkladı.
Başkan Karalar, Yavuzlar Köprüsü'ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek; köprünün inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu. Bisiklet yolunun da yer alacağı Yavuzlar Köprüsü'nün bölgedeki araç trafiğini rahatlatması bekleniyor.
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