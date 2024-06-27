Adana Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Meyve Sineği ile Mücadelede Çaba Gösteriyor

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(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Tarım Bakanlığı ve diğer paydaşlarla Akdeniz meyve sineğine karşı yürütülen mücadelenin bölgenin tamamında eş zamanlı olarak hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, üreticinin mağdur olmaması ve tarım ihracatında azalma yaşanmaması için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bölge tarımına, özellikle narenciyeye büyük zarar veren ve ihraç ürünlerinin gümrük kapılarından geri dönmesine neden olan Akdeniz meyve sineği ile mücadelesi, Tarım Bakanlığı ve diğer paydaşların da desteğiyle sürüyor. Bu kapsamda Başkan Karalar, ilaçlama çalışmalarını denetledi ve bilgi verdi.

Karalar, şunları söyledi:

"Akdeniz meyve sineği bölgemizde yetişen çok sayıda meyveye zarar veriyor. Bu zararlı, Türkiye'deki narenciye üretimin hemen hemen yarısına yakınının yapıldığı bölgemizde, üreticinin emeğine darbe vuruyor. Akdeniz meyve sineğinin zarar verdiği ürünlerin ihracatı yapılamıyor. Tarım İl Müdürlüğü ve Ziraat Odaları ile birlikte çalışarak bu mücadeleye destek veriyoruz."

Mücadelenin Akdeniz bölgesinin tamamında eş zamanlı olarak sürdürülmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Karalar, böylece daha etkin sonuç alınabileceğini söyledi. Bu mücadeleyle Adana ve Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlandığının bilincinde olduklarını belirten Karalar, ilaçlama yapan, mücadeleye katılan Büyükşehir Belediyesi ve paydaş çalışanlarına teşekkür etti.

Tarım Bakanlığı görevlilerinin de katıldığı ilaçlama çalışması ve tatbikat uygulamasında, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye illerinde konuyla ilgili iş birliği yürütüldüğüne vurgu yapıldı.