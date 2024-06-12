Adana Büyükşehir Belediyesi Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Ediyor

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(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü, artan çocuk işçiliği konusunda farkındalık oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çocuk Hakları Durağı'nda çocukların hakları konusunda bilgilendirme faaliyetleri sürdürülürken, dezavantajlı bölgelerde verilen eğitimlerle çocuk işçiliği konusunda farkındalık oluşturuluyor. Çocukların güvenli ve sağlıklı büyümesi için de onlara özel çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nda konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Birlikte çocukların haklarını korumak ve onların güvenli bir gelecekleri olmasını sağlamak için çalışıyoruz. Çocuk işçiliği, dünya genelinde hala büyük bir sorun olup milyonlarca çocuğun haklarını ihlal etmektedir. Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü, bu sorunun üstesinden gelmeye çalışarak ve çocukların sadece hayal kurabildiği, çocuk işçiliğinin olmadığı bir dünya vizyonunu gerçekleştirmeyi amaçlayarak çalışmalarını artırarak sürdürecektir. Çocukların güvenliği ve mutluluğu için çabalayarak onların geleceğini güvence altına almak en önemli önceliğimizdir.

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün çocuk işçiliğine yönelik farkındalığı artırmak amacıyla 2002'de ilan ettiği bir gün. Çocuk işçiliği, çocukların çocukluklarını yeterince yaşayamamalarına, eğitimden mahrum kalmalarına, fiziksel ve ruhsal gelişimlerinin olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır. 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü dünya genelinde çocuk işçiliği konusunda farkındalık yaratmayı ve bu sorunla mücadele etmeyi hedefler.

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü dolayısıyla Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından derlenen bilgilere göre dünya genelinde yaklaşık 160 milyon çocuk işçi bulunmaktadır. Bu çocuklar, genellikle tehlikeli ve düşük ücretli işlerde çalıştırılarak çocukluklarından mahrum bırakılmaktadır.

Türkiye'de de 1992 yılından beri çocuk işçiliğiyle mücadele edilmekte olup, bu konuda istikrarlı bir çaba gösterilmektedir. Ancak TÜİK verilerine göre, Türkiye'de ekonomik faaliyetlere 700 binden fazla çocuk işçi dahil edilmiştir. Bu durum çocuk işçiliğiyle mücadelede daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini göstermektedir.

Çocuk işçiliğiyle mücadelede ilerleme kaydedilmesi ve çocukların haklarının korunması için toplumun tüm kesimlerinin bir araya gelerek ortak çaba göstermesi gerekmektedir. Çocukların geleceğini güvence altına almak için çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi için kararlılıkla hareket edilmesi gerekiyor."