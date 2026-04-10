Adana Büyükşehir Belediyesi, Kadın Dostu Kentler Programı Kapsamında Ankara'da Düzenlenen Çalıştaya Katıldı

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) liderliği ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ortaklığında yürütülen Kadın Dostu Kentler (KDK) Programı'nın 3. fazı kapsamında Ankara'da Üst Düzey Yerel Yönetim Çalıştayı düzenlendi. Türkiye genelinden 25 belediyenin katılım sağladığı çalıştayda, kadın-erkek eşitliğinin yerel yönetim politikalarına entegrasyonu ve belediyeler arası iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Çalıştaya Adana Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayten Dolançay ve Mali Hizmetler Daire Başkanı Mesut Çetiner katıldı.

Çalıştay boyunca programa dahil olan illerde kaydedilen ilerlemeler değerlendirilirken; belediyelerde Yerel Eşitlik Birimleri'nin kurulması, kurumsal kapasitenin artırılması ve Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın hazırlanarak uygulanması süreçleri ele alındı. Belediyeler, kadın-erkek eşitliğini güçlendirmeye yönelik geliştirdikleri uygulamaları paylaşarak bilgi ve deneyim aktarımında bulundu. Program ortakları ile yerel yönetimler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik oturumlar da gerçekleştirildi.

"Mor Haritam" uygulaması hakkında bilgi verildi

Çalıştayda söz alan Ayten Dolançay, Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına ilişkin bilgiler paylaştı. Dolançay, belediye tarafından geliştirilen Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Hizmet Aracı "Mor Haritam" uygulaması hakkında bilgi vererek, bu uygulamanın kadınların kentteki hizmetlere erişimini kolaylaştıran ve ihtiyaç odaklı veri üretimini destekleyen önemli bir dijital araç olduğunu ifade etti. Dolançay ayrıca, belediye çalışanlarına yönelik hazırlanan Hane İçi Politika Rehberine de değinerek, kurum içi farkındalığın artırılması ve çalışanların toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilinçlendirilmesinin sürdürülebilir eşitlik politikaları açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yerel yönetimlerde sürdürülebilir ve kalıcı dönüşüm

Mali Hizmetler Daire Başkanı Mesut Çetiner ise Yerel Eşitlik Eylem Planı göstergelerinin belediyenin stratejik planına aktarılma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çetiner, eşitlik temelli hedef ve göstergelerin stratejik planlara entegre edilmesinin yalnızca bir planlama faaliyeti olmadığını; aynı zamanda bu hedeflerin kurumsal performans sistemine dahil edilerek izlenebilir ve ölçülebilir hale getirilmesini sağladığını ifade etti. Bu yaklaşım ile toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmaların belediyenin tüm hizmet alanlarına yayılabildiğini belirten Çetiner, mali kaynakların planlanması ve kullanımında da eşitlik perspektifinin gözetilmesinin önemine dikkat çekti. Çetiner ayrıca, Stratejik Planlama ile Yerel Eşitlik Eylem Planı arasındaki uyumun güçlendirilmesinin, yerel yönetimlerde sürdürülebilir ve kalıcı bir dönüşüm sağladığını dile getirdi.

Kasım 2027'ye kadar ortak çalışmalar sürecek

Toplantıda; Kadın Dostu Kentler yaklaşımının yalnızca sosyal projelerle sınırlı olmadığı; belediyelerin bütçe planlamasından hizmet sunumuna kadar tüm süreçlerine eşitlik perspektifinin entegre edilmesini gerektiren bütüncül bir anlayış olduğu vurgulandı. Bu kapsamda karar alma mekanizmalarında kadınların temsilinin artırılması, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme yapılması ve kapsayıcı hizmet modellerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Program kapsamında Türkiye'nin 7 bölgesinden 25 belediye, kadın-erkek eşitliğinin yerel düzeyde güçlendirilmesi amacıyla Kasım 2027'ye kadar ortak çalışmalarını sürdürecek. Bu süreçte belediyelere yönelik eğitimler, mentorluk destekleri ve rehber dokümanlar ile kurumsal kapasitelerin artırılması hedefleniyor.

Kadın Dostu Kentler Programı ile birlikte, kentlerin daha eşit, kapsayıcı ve güvenli hale getirilmesi; kadınların yaşamın her alanında aktif ve güçlü bireyler olarak yer almasının desteklenmesi amaçlanıyor.