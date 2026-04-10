Adana Büyükşehir Belediyesi, Kadın Dostu Kentler Programı Kapsamında Ankara'da Düzenlenen Çalıştaya Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana Büyükşehir Belediyesi, Kadın Dostu Kentler Programı Kapsamında Ankara'da Düzenlenen Çalıştaya Katıldı

10.04.2026 11:23  Güncelleme: 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara’da, Kadın Dostu Kentler (KDK) Programı’nın 3. fazı kapsamında bir çalıştay düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda, Avrupa Birliği’nin finansal desteği ve UNFPA Türkiye ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ortaklığında yürütülen programın çalıştayına, Adana Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayten Dolançay ve Mali Hizmetler Daire Başkanı Mesut Çetiner katıldı.

(ADANA)- Ankara'da, Kadın Dostu Kentler (KDK) Programı'nın 3. fazı kapsamında bir çalıştay düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda, Avrupa Birliği'nin finansal desteği ve UNFPA Türkiye ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ortaklığında yürütülen programın çalıştayına, Adana Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayten Dolançay ve Mali Hizmetler Daire Başkanı Mesut Çetiner katıldı.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) liderliği ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ortaklığında yürütülen Kadın Dostu Kentler (KDK) Programı'nın 3. fazı kapsamında Ankara'da Üst Düzey Yerel Yönetim Çalıştayı düzenlendi. Türkiye genelinden 25 belediyenin katılım sağladığı çalıştayda, kadın-erkek eşitliğinin yerel yönetim politikalarına entegrasyonu ve belediyeler arası iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Çalıştaya Adana Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayten Dolançay ve Mali Hizmetler Daire Başkanı Mesut Çetiner katıldı.

Çalıştay boyunca programa dahil olan illerde kaydedilen ilerlemeler değerlendirilirken; belediyelerde Yerel Eşitlik Birimleri'nin kurulması, kurumsal kapasitenin artırılması ve Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın hazırlanarak uygulanması süreçleri ele alındı. Belediyeler, kadın-erkek eşitliğini güçlendirmeye yönelik geliştirdikleri uygulamaları paylaşarak bilgi ve deneyim aktarımında bulundu. Program ortakları ile yerel yönetimler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik oturumlar da gerçekleştirildi.

"Mor Haritam" uygulaması hakkında bilgi verildi

Çalıştayda söz alan Ayten Dolançay, Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına ilişkin bilgiler paylaştı. Dolançay, belediye tarafından geliştirilen Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Hizmet Aracı "Mor Haritam" uygulaması hakkında bilgi vererek, bu uygulamanın kadınların kentteki hizmetlere erişimini kolaylaştıran ve ihtiyaç odaklı veri üretimini destekleyen önemli bir dijital araç olduğunu ifade etti. Dolançay ayrıca, belediye çalışanlarına yönelik hazırlanan Hane İçi Politika Rehberine de değinerek, kurum içi farkındalığın artırılması ve çalışanların toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilinçlendirilmesinin sürdürülebilir eşitlik politikaları açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yerel yönetimlerde sürdürülebilir ve kalıcı dönüşüm

Mali Hizmetler Daire Başkanı Mesut Çetiner ise Yerel Eşitlik Eylem Planı göstergelerinin belediyenin stratejik planına aktarılma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çetiner, eşitlik temelli hedef ve göstergelerin stratejik planlara entegre edilmesinin yalnızca bir planlama faaliyeti olmadığını; aynı zamanda bu hedeflerin kurumsal performans sistemine dahil edilerek izlenebilir ve ölçülebilir hale getirilmesini sağladığını ifade etti. Bu yaklaşım ile toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmaların belediyenin tüm hizmet alanlarına yayılabildiğini belirten Çetiner, mali kaynakların planlanması ve kullanımında da eşitlik perspektifinin gözetilmesinin önemine dikkat çekti. Çetiner ayrıca, Stratejik Planlama ile Yerel Eşitlik Eylem Planı arasındaki uyumun güçlendirilmesinin, yerel yönetimlerde sürdürülebilir ve kalıcı bir dönüşüm sağladığını dile getirdi.

Kasım 2027'ye kadar ortak çalışmalar sürecek

Toplantıda; Kadın Dostu Kentler yaklaşımının yalnızca sosyal projelerle sınırlı olmadığı; belediyelerin bütçe planlamasından hizmet sunumuna kadar tüm süreçlerine eşitlik perspektifinin entegre edilmesini gerektiren bütüncül bir anlayış olduğu vurgulandı. Bu kapsamda karar alma mekanizmalarında kadınların temsilinin artırılması, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme yapılması ve kapsayıcı hizmet modellerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Program kapsamında Türkiye'nin 7 bölgesinden 25 belediye, kadın-erkek eşitliğinin yerel düzeyde güçlendirilmesi amacıyla Kasım 2027'ye kadar ortak çalışmalarını sürdürecek. Bu süreçte belediyelere yönelik eğitimler, mentorluk destekleri ve rehber dokümanlar ile kurumsal kapasitelerin artırılması hedefleniyor.

Kadın Dostu Kentler Programı ile birlikte, kentlerin daha eşit, kapsayıcı ve güvenli hale getirilmesi; kadınların yaşamın her alanında aktif ve güçlü bireyler olarak yer almasının desteklenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Yerel Yönetim, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana Büyükşehir Belediyesi, Kadın Dostu Kentler Programı Kapsamında Ankara'da Düzenlenen Çalıştaya Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 12:29:36. #.0.4#
SON DAKİKA: Adana Büyükşehir Belediyesi, Kadın Dostu Kentler Programı Kapsamında Ankara'da Düzenlenen Çalıştaya Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.