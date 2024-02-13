Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili tabancayla öldürüldü, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili tabancayla öldürüldü, şüpheli tutuklandı

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili tabancayla öldürüldü, şüpheli tutuklandı

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ü tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Büyükşehir Belediyesinin hizmet binasında dün Samet Güdük'ü öldürdükten sonra Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi Amirliğine teslim olan Mikail G'nin işlemleri tamamlandı. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

13.02.2024 17:46
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Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ü tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Büyükşehir Belediyesinin hizmet binasında dün Samet Güdük'ü (40) öldürdükten sonra Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi Amirliğine teslim olan Mikail G'nin (44) işlemleri tamamlandı.

Belediyenin halk ekmek biriminde çalıştığı belirlenen Mikail G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mikail G'nin emniyetteki ifadesinde, "Para istedim vermedi. Ben de vurdum. Öldürmek istemiyordum, korkutmak istiyordum." dediği öğrenildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, dün tabancayla ateş edilmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Şüpheli Mikail G. de Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi Amirliğine teslim olmuştu.

Kaynak: AA

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