Adana Çukurova'da balık tutarken göle düşen 25 yaşındaki kişinin cesedi bulundu - Son Dakika
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Adana Çukurova'da balık tutarken göle düşen 25 yaşındaki kişinin cesedi bulundu

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Adana Çukurova'da dün akşam arkadaşıyla Seyhan Baraj Gölü'nde balık tutan 25 yaşındaki kişi dengesini kaybedip suya düştü. Sualtı Grup Amirliği ekiplerinin sabah yaptığı aramada kişinin cansız bedenine ulaşıldı ve cenaze otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde balık tutmak için gittiği göle düşen kişinin cansız bedeni bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde arkadaşıyla Dörtler Mahallesi yakınındaki Seyhan Baraj Gölü'ne balık tutmaya giden Müslüm U. (25), dengesini kaybederek suya düştü.

Müslüm U'nun düştüğünü gören arkadaşının 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gölde arama yapan Sualtı Grup Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde Müslüm U'nun cansız bedenine ulaştı.

Sudan çıkarılan cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: AA
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