Adana'da polis ekiplerince 1 ton 650 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu belirlediği 2 hafif ticari aracı takibe alarak merkez Sarıçam ilçesinde durdurdu.
Polis ekipleri, araçlarda 1 ton 650 kilogram kaçak tütün buldu, 5 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüpheliler, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Adana'da 1.6 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
