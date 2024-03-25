Adana\'da 13 ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 13 ruhsatsız silah ele geçirildi, gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Narlıca Mahallesi 56034 Sokak'taki 3 evde silah bulundurulduğunu belirledi.
Eş zamanlı operasyon düzenlenen ikametlerde, ruhsatsız 10 tabanca ve 3 pompalı tüfek ile 1334 mermi ele geçirildi.
Polis ekipleri, adreslerdeki 6 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.
Düzce'de Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli tarafından yaşlı, kimsesiz ve engelli bireylere evde bakım hizmeti veriliyor. Kentte 63 mahallede bulunan 112 haneye düzenli olarak giden ekipler, yaşlı ve kimsesiz bireylerin kişisel bakımlarını yaparak evlerini temizliyor. Hizmetten yararlanan yaşlılar, belediye ekiplerine teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Sanayi Köprülü Kavşakta meydana gelen zincirleme kazada 3 araç karıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından Arnavutköy'de sağanak yağış etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sırılsıklam oldu. Yağışların gün içinde aralıklarla etkili olabileceği kaydedildi.
İstanbul Valisi Davut Gül, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında bilgi almak için hastaneyi ziyaret etti. Vali Gül, İnanır'ın ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi.
İstanbul'da yemek yeme bahanesiyle gittiği restoranlarda, sandalyeye asılan mont ya da çantaların içinden hırsızlık yapan Bulgaristan uyruklu hırsız polis tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bazı restoranlardan hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Zonguldaklı balıkçılar, av sezonunun sonuna yaklaşırken hamsi, istavrit ve mezgit gibi balıklarla dolu tezgahlarını açtı. Ramazan ayında da balık satışı devam ederken, vatandaşlar iftar sofraları için balık alışverişi yaptı. Balıkçı esnafı, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte balığın azalacağını belirtti.
Antalya Devlet Opera ve Balesi, ünlü 'Tosca' operasını sanatseverlerle buluşturacak. Opera, 26 Mart'ta Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Eserin orkestrasını Lorenzo Castriota yönetecek ve dekor-kostüm tasarımı Gülden Sayıl'a ait olacak. 'Tosca'yı Bilge Yılmaz, 'Cavaradossi'yi M.Burak Pektaş, 'Scarpia'yı Umut T. Akça seslendirecek. Biletler, çeşitli gişelerden ve online olarak temin edilebilecek.
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