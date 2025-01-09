Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, şişelenmiş 15 bin litre sahte zemzem suyu ele geçirildi.
Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve polis ekiplerince, ihbar üzerine Akkapı Mahallesi'ndeki depoya operasyon düzenlendi.
Operasyonda, şişelenmiş 15 bin litre sahte zemzem suyu, plastik variller ve üretimde kullanılan makineler ele geçirildi.
Yapılan işlemlerin ardından depo, belediye ekiplerince mühürlendi.
Son Dakika › Güncel › Adana'da 15 Bin Litre Sahte Zemzem Suyu Ele Geçirildi - Son Dakika
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