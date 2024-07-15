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Adana'da '15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü' nöbeti tutuldu

ADANA - Adana'da hain darbe girişimin 8. yıl dönümünde '15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü' nöbeti tutuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü etkinlikleri kapsamında akşam saatlerinde Uğur Mumcu Meydan'ında demokrasi nöbeti tutulmaya başlandı. Milli İradeye Saygı Platformu'nun katkılarıyla düzenlenen etkinlikte meydan içerisine yerleştirilen dev sahnede 15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle kısa film gösterimi yapıldı. Film gösterimin arından 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu.

"Vatandaşlarımız göğüslerini tanklara siper etti"

Programda konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, şunları söyledi:

"Vatan ve bayrak sevgisini, ezan sesini tüm değerlerin üstünde tutan, bağımsız ve özgür yaşama gayesinden hiçbir zaman taviz vermeyen Türk milleti; Malazgirt'te, Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da olduğu gibi o karanlık gecede de tek yürek olmuş, milli iradenin üzerinde hiçbir fani gücü tanımadığını göstermiş, istiklal ve istikbalini bir avuç haine teslim etmemiştir. Aziz milletimiz; iç ve dış güçlerin projesi olan, 60 yıl önce harekete geçen,devletimizin en hassas noktalarını bir ahtapot gibi saran, bu ülkenin gençlerini mankurtlaştırıp paralel bir yapı oluşturan hain Fethullahçı Terör Örgütü' ne milli irade tokadını atarak, hak ettiği dersi vermiştir."

'Darbe girişiminin önlenmesini şehit ve gazilerimize borçluyuz'

Milli İradeye Saygı Platform Başkanı Zeki Kıvanç, "FETÖ eliyle Türkiye'nin hizaya sokulmasına, terbiye edilmesine, izin vermemiştir. Bugün, demokrasi kuralları içinde, halkın oylarıyla başa getirdiği meşru bir yönetimle yönetiliyorsak, bunu hain darbe girişiminin önlenmesinde canlarını feda eden şehitlerimize, gazilerimize ve aziz milletimize borçluyuz" ifadelerini kullandı.

"Siyasi parti ayrımı yapılmıyor"

Milli İradeye Saygı Platform Başkan Yardımcısı Mustafa Karslıoğlu, "Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımızın televizyondaki konuşmasından sonra tüm Türk milleti sokağa döküldü. Darbelere hayır dendi. Türkiye'de artık bir darbe girişimi olacağını sanmıyorum, inşallah olmaz. Bu millet devletine hükümetine sayıp çıkan bir millet, Allah herkesten razı olsun. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun, gazilerimize de cenabı Allahtan hayırlı ömür diliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, " Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sinevizyondan izlendi.

Etkinlik, kapsamında çeşitli şarkılar ve ilahiler seslendirildi, şiirler okundu.