Adana'da 170 tesise denetim, 13 tesise 30,5 milyon TL ceza kesildi - Son Dakika
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Adana'da 170 tesise denetim, 13 tesise 30,5 milyon TL ceza kesildi

Adana\'da 170 tesise denetim, 13 tesise 30,5 milyon TL ceza kesildi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Akdeniz'deki mikroplastik kirliliğine karşı Adana'da geri dönüşüm ve atık ithalatı yapan 170 tesiste denetim yaptı. Denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösteren 13 tesise 30 milyon 499 bin TL ceza uygulanırken, 12 tesisin faaliyeti durduruldu.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Akdeniz'deki mikroplastik kirliliğine karşı Adana'da geri dönüşüm ve atık ithalatı yapan 170 tesiste denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 13 tesise toplam 30 milyon 499 bin TL ceza uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bakanlık ekiplerinin, Akdeniz'deki mikroplastik kirliliğine karşı Adana'da geri dönüşüm ve atık ithalatı yapan 170 tesiste denetim gerçekleştirdiği, denetimlerde çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 13 tesise toplam 30 milyon 499 bin TL ceza kesildiği ve 12 tesisin de faaliyetinin durdurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Adana'nın yanı sıra bölgede devam eden denetimlerde 1 Temmuz'dan bugüne kadar çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 76 tesise toplam 153 milyon 599 bin TL ceza uygulandığı, 28 tesisin faaliyetinin de durdurulduğu bildirildi.

Kaynak: ANKA

İklim Değişikliği, Akdeniz, Güncel, Adana, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 170 tesise denetim, 13 tesise 30,5 milyon TL ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 170 tesise denetim, 13 tesise 30,5 milyon TL ceza kesildi - Son Dakika
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