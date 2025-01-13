Adana'da 182 Bin Litre Sahte Akaryakıt Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 182 Bin Litre Sahte Akaryakıt Ele Geçirildi

Adana\'da 182 Bin Litre Sahte Akaryakıt Ele Geçirildi

Adana'nın Sarıçam ilçesinde atık yağları akaryakıta dönüştüren bir kişi gözaltına alındı. Depoda yaklaşık 7 milyon 280 bin lira değerinde sahte akaryakıt bulundu.

13.01.2025 10:26  Güncelleme: 10:29
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ADANA'da atık yağları çeşitli maddeler karıştırıp, inceleterek akaryakıta dönüştürdüğü belirlenen İlhami A.'nın (38) deposunda yaklaşık 7 milyon 280 bin lira değerinde 182 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan İlhami A., "Akaryakıt üretmiyordum. Dolayısıyla satış yapmayacaktım" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Sarıçam ilçesi Dağcı Mahallesi'ndeki bir depoda yüklü miktarda sahte akaryakıt olduğu bilgisi sonrası harekete geçti. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, depo sahibi İlhami A.'nın, atık ve yanık yağları, içine çeşitli maddeler ekleyerek inceltip, akaryakıta çevirerek satmaya çalıştığını tespit etti.

DEPOYU BATAKLIK OLAN BÖLGEYE KURMUŞ

Şüphelinin ayrıca kolay ulaşılamaması için depoyu bataklık olan bölgeye kurduğu saptandı. Bu tespitler sonrası depoya operasyon düzenleyen ekipler, satışa hazır halde 182 bin litre sahte akaryakıt ele geçirdi. Dev yakıt tanklarında bulunan akaryakıtın piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon 280 bin lira olduğu belirtildi. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen İlhami A., ifadesinde, "Akaryakıt üretmiyordum. Dolayısıyla satış yapmayacaktım. Yol malzemesi üretiyorum" dedi. İlhami A.'nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Kaçakçılık, Güvenlik, Sarıçam, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Güncel, Çevre, Adana, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 182 Bin Litre Sahte Akaryakıt Ele Geçirildi - Son Dakika

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