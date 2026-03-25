Adana'da 3 Firari Hükümlü Yakalandı

Adana'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü, polis ekiplerinin denetimi sırasında yakalandı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akıncılar Mahallesi'nde yaptıkları denetimde durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurdu.

Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolü yapılan İ.E. hakkında "hırsızlık" suçundan 7 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Ekipler, 19 Mayıs ve Dadaloğlu mahallelerindeki uygulamada da H.K'nin "dolandırıcılık" suçundan 7 yıl, Y.B.T'nin de aynı suçtan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını tespit etti.

Firari 3 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.