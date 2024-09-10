Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde 35 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3- 9 Eylül'de ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve araçta arama yaptı.
Çalışmada, ruhsatsız olduğu tespit edilen 10 av tüfeği, 24 tabanca ve 1 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş, 208 uyuşturucu hap ile 1223 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Operasyon ve denetimlerde farklı suçlardan aranan 133 şüpheli de yakalandı.
Son Dakika › Güncel › Yüreğir'de Silah ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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