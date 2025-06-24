Adana\'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem

RİCHTER ölçeğine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 07.09'da merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin, 6.96 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedilirken, ekiplerin saha tarama çalışmaları sürüyor.