Adana\'da 4 Katlı İş Yerinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Adana'da 4 katlı bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda bulunan 4 katlı oto yedek parça satışının yapıldığı iş yerinin son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangını kendi imkanlarıyla söndürmek isterken dumandan hafif etkilenen 2 kişiye bölgeye giden sağlık ekipleri ambulansta müdahalede bulundu.
İtfaiye ekipleri, kısa sürede iş yerinin tamamını saran yangını yaptıkları çalışmayla kontrol altına aldı.
Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bulvarda araçların kontrollü geçişi sağlandı.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.
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