Adana'da 4 öğretmenin öldüğü heyelan yolunda 2 tünelin inşası sürüyor - Son Dakika
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Adana'da 4 öğretmenin öldüğü heyelan yolunda 2 tünelin inşası sürüyor

Adana\'da 4 öğretmenin öldüğü heyelan yolunda 2 tünelin inşası sürüyor
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Adana'da 3 yıl önce heyelan nedeniyle 4 öğretmenin yaşamını yitirdiği Feke-Saimbeyli kara yolunda yapımına başlanan 2 tünelin inşası devam ediyor. Yaklaşık 4,8 milyar liralık yatırımla inşa edilen tünellerden 1350 metre uzunluğundaki olanın Sülemişli bölgesindeki şantiyesinde kazı ve zemin güçlendirme çalışmaları yürütülüyor.

Adana'da 3 yıl önce heyelan nedeniyle 4 öğretmenin yaşamını yitirdiği Feke- Saimbeyli kara yolunda yapımına başlanan 2 tünelin inşası devam ediyor.

Feke-Saimbeyli kara yolunun daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla yaklaşık 4,8 milyar liralık yatırım bedeliyle inşasına başlanan biri 1350 metre, diğeri 2 bin 550 metre uzunluğundaki tünellerin şantiyesinde çalışmalar sürüyor.

Feke'nin Sülemişli bölgesindeki 1350 metrelik tünel inşasında kazı, kaya tahkimatı ve zemin güçlendirme çalışmaları yürütülüyor.

Feke-Saimbeyli kara yolunda 6 Nisan 2023'te meydana gelen heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobildeki Himmetli İlkokulu ve Ortaokulunda görevli öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak hayatını kaybetmiş, heyelanın ardından kara yolunda iyileştirme yapılmasına karar verilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da 4 öğretmenin öldüğü heyelan yolunda 2 tünelin inşası sürüyor - Son Dakika

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