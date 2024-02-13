Adana'da 43 Tabanca ve 10 Tüfek Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 43 Tabanca ve 10 Tüfek Ele Geçirildi

Adana\'da 43 Tabanca ve 10 Tüfek Ele Geçirildi

Adana'nın Seyhan ilçesinde yapılan uygulama ve operasyonlarda, ruhsatsız 43 tabanca, 10 tüfek, 210,78 gram uyuşturucu ve 536 uyuşturucu hap ele geçirildi. 26 şüpheliden 9'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, aranma kaydı bulunan 281 zanlı yakalandı ve 31 dilenci hakkında işlem yapıldı.

13.02.2024 09:41
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, ruhsatsız 43 tabanca, 10 tüfek, 210,78 gram uyuşturucu ve 536 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4-10 Şubat'ta ilçe genelinde uygulama, denetim ve operasyonlar yaptı.

Çalışmalarda, ruhsatsız 6'sı kurusıkı 43 tabanca, 10 tüfek, 47 şarjör, 1024 mermi, 1 kesici alet, 210,78 gram uyuşturucu, 536 uyuşturucu hap ile 17 çalıntı motosiklet ve elektrikli bisiklet ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 26 şüpheliden 9'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalışmalarda aranma kaydı bulunan 281 zanlıyı yakalayan ekipler, 31 dilenci hakkında da işlem yaptı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adana'da 43 Tabanca ve 10 Tüfek Ele Geçirildi - Son Dakika
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