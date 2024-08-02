Adana'da 46 Kilogram Esrar Bulunan Tırın Sürücüsü Tutuklandı

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Adana'da polis ekiplerince 46 kilogram esrar bulunan tırın sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu yüklü olduğunu değerlendirdikleri bir tırı takibe aldı.

Ekipler, tırı Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurarak narkotik dedektör köpeği "Barbara" ile arama yaptı.

Köpeğin tırın sürücü kabinine tepki vermesi üzerine burada yapılan incelemede, çok sayıda valizde 46 kilogram esrar ele geçirildi.

Bunun üzerine şoför Burhan K, gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.