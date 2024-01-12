Türkiye'de üretilen yıllık 8 milyon tonluk narenciye üretiminin yaklaşık 2 milyon tonunu karşılayan Adana'da 500 ton mandalina dalında çürümeye terk edildi. 3 bin 500 mandalina ağacında ürünlerinin kaldığını söyleyen Adana Tarım Platformu Başkanı Cahit İncefikir, "Bu erkenci mandalina bugün yenmeyecek halde dalında çürümeye başlamış. Bu dönemlerde ihracat teşviği verilmedi. Daha sonra ton başına bin TL verildiğinde iş işten geçmişti. Bugün Adana Seyhan'da bütün bahçelerde mayer limon da dalında kalmış" dedi.

Seyhan Belediye Başkan aday adayı Zülfikar İnönü Tümer, Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde çürümeye terk edilen mandalina bahçesinde üretici ile görüşerek sorunlarını dinledi. Tümer, "Devletin bu desteklemelerle ilgili kurumsal bir problemi var. Zaten gayri safi milli hasılanın yüzde 1'ni tarım kanunu gereği vermek zorunda olduğu halde bunu vermiyor. DFİF'leri (Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu) zamanında vermeyerek de üreticileri mağdur ediyor" dedi.

Tümer'in dinlediği Adana Tarım Platformu Başkanı Cahit İncefikir, 3 bin 500 ağaçta mandalinaların dalında kaldığını söyledi. Kendisine ait 60 dönümlük bahçede açıklama yapan Tümer, 3 bin 500 ağaçtaki toplam 500 ton mandalinanın üretim maliyetini karşılamadığı ve satılamadığı için dalında çürümeye terk edildiğine dikkat çekti.

Ürünleri dalında kalan İncefikir ise şunları söyledi:

"Eylülün ilk haftası hasat edilmesi gereken ürünler ama o dönemde gerek yanlış tarımsal politikalardan, gerek yanlış ihracat politikalarından, ürünler dalında kaldı. Bu erkenci mandalina bugün yenmeyecek halde dalında çürümeye başlamış. Bu dönemlerde ihracat teşviği verilmedi. Daha sonra ton başına bin TL verildiğinde iş işten geçmişti. Bugün Adana Seyhan'da bütün bahçelerde mayer limon da dalında kalmış. Narenciye bedavaya bile alındığında kendi maliyeti var. İşçilik, nakliye, karton, plastik… Sıfır liraya alınan bir ürün 12-13 liraya mal oluyor gittiği şehirde. Dalında kalırken birçok bölgedeki insan bunu alamıyor."