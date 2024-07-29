Adana'da 52 Kilo Skunk Bulunan Pikabın Sürücüsü Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da 52 Kilo Skunk Bulunan Pikabın Sürücüsü Tutuklandı

Adana'da polis ekipleri tarafından takibe alınan bir kişinin kullandığı pikapta yapılan aramada, bagaja gizlenmiş 52 kilo 300 gram skunk ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınarak tutuklandı.

29.07.2024 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da polis ekiplerince 52 kilo 300 gram skunk bulunan pikabın sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapacağını belirlediği bir kişiyi takibe aldı.

Ekipler, şüphelinin kullandığı pikabı kent merkezinde durdurdu.

Araçta narkotik dedektör köpeği "Oscar" ile yapılan aramada, bagaja gizlenmiş 43 pakette 52 kilo 300 gram skunk ele geçirildi.

Bunun üzerine sürücü Mehmet E, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 52 Kilo Skunk Bulunan Pikabın Sürücüsü Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:49 AK Parti’den İsrailli Bakan Katz’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik skandal sözlerine sert tepki AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sert tepki
09:12 İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı Beyrut’ta uçuşlar askıya alındı, 10’dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar askıya alındı, 10'dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı
07:40 Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı
07:13 Erdoğan YRP’li vekil için “Kafadan sıkıntısı var“ dedi, Erbakan’ın yanıtı sert oldu Erdoğan YRP'li vekil için "Kafadan sıkıntısı var" dedi, Erbakan'ın yanıtı sert oldu
07:08 Başıboş köpek düzenlemesinde 14 saatlik mesai İşte Meclis’ten geçen ilk 5 madde Başıboş köpek düzenlemesinde 14 saatlik mesai! İşte Meclis'ten geçen ilk 5 madde
09:55 Venezuela’da Başkanlık seçimini Nicolás Maduro kazandı Venezuela'da Başkanlık seçimini Nicolás Maduro kazandı
09:48 Buluşma yerine gelen teröristler karşılarında MİT’i buldu Buluşma yerine gelen teröristler karşılarında MİT'i buldu
09:38 Banu Alkan’ın evlat acısı yaşayan Safiye Soyman için yayınladığı taziye mesajı tepki çekti Banu Alkan'ın evlat acısı yaşayan Safiye Soyman için yayınladığı taziye mesajı tepki çekti
09:11 10 kişilik ekibin kanyon gezisi kabusa dönüştü 10 kişilik ekibin kanyon gezisi kabusa dönüştü
09:06 Wilma Elles ve eşi motosiklet kazası geçirdi Wilma Elles ve eşi motosiklet kazası geçirdi
09:00 Felaketi yaşayan bölgede en zor gece Evleri tehdit altındaki ailelerden çaresiz bekleyiş Felaketi yaşayan bölgede en zor gece! Evleri tehdit altındaki ailelerden çaresiz bekleyiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 10:35:05. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da 52 Kilo Skunk Bulunan Pikabın Sürücüsü Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement