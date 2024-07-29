Adana'da 52 Kilo Skunk Bulunan Pikabın Sürücüsü Tutuklandı

Adana'da polis ekiplerince 52 kilo 300 gram skunk bulunan pikabın sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapacağını belirlediği bir kişiyi takibe aldı.
Ekipler, şüphelinin kullandığı pikabı kent merkezinde durdurdu.
Araçta narkotik dedektör köpeği "Oscar" ile yapılan aramada, bagaja gizlenmiş 43 pakette 52 kilo 300 gram skunk ele geçirildi.
Bunun üzerine sürücü Mehmet E, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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