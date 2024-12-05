Adana'da 567 Litre Sahte İçki Ele Ge geçti

Adana'da 567 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki bulunduğu tespit edilen 8 adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda 567 litre sahte içki, 170 bandrol ve 80 etiket ele geçirdi.
Adreslerdeki 4 şüpheli gözaltına alındı.
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