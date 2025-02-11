Adana\'da 7 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Adana'da gümrük kaçağı 7 bin 335 paket sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen bir otomobil ve iş yerinde arama yaptı.
Aramalarda kaçak 7 bin 335 paket sigara ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 520 bin lira ele geçirildi.
Polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
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