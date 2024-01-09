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Adana'da 823 kişiye 3,3 milyon lira ceza - Son Dakika
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Adana'da 823 kişiye 3,3 milyon lira ceza

Adana'da 2023'te yapılan baskınlarda kumar oynadıkları belirlenen 823 kişiye yaklaşık 3,3 milyon lira ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatıldığı tespit edilen 381 adrese baskın düzenledi ve çok sayıda malzeme ile 227 bin 221 lira ele geçirdi. 823 kişiye ceza kesilirken, 422 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Adana\'da 823 kişiye 3,3 milyon lira ceza
09.01.2024 - 10:19,  Güncelleme: 10:22
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Adana'da 2023'te yapılan baskınlarda kumar oynadıkları belirlenen 823 kişiye yaklaşık 3,3 milyon lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 1 Ocak-31 Aralık 2023'te kent genelinde kumar oynatıldığını belirlediği kulüp, kıraathane, ikamet ve iş yerlerinin arasında olduğu 381 adrese baskın yaptı.

Ekiplerce, adreslerde yapılan aramalarda kumar oynanması için kullanılan çok sayıda malzeme ve 227 bin 221 lira ele geçirildi.

Kumar oynadıkları tespit edilen 823 kişiye 3 milyon 337 bin 265 lira ceza kesildi, kumar oynanması için yer ve imkan sağladıkları öne sürülen 422 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Adana, Ceza, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 823 kişiye 3,3 milyon lira ceza - Son Dakika
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