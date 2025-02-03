Adana\'da 9 Milyon Kaçak Makaron Ele Ge geçirildi

Adana'da kaçak 9 milyon 280 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesindeki depo ve 2 araçta arama yaptı.
İncelemede kaçak 9 milyon 280 bin makaron ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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